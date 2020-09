España: funcionario usa mascarilla para simular que habla inglés mientras otro pone la voz [VIDEO]

La ciudad de Valencia, en España, aspiraba este jueves 24 de setiembre a convertirse en la Capital Europea de la Innovación 2020. Era una de las seis localidades que había superado todas las fases del proceso de selección, pero su candidatura no pudo alcanzar la meta por un acto insólito que decepcionó a los habitantes.

Más allá de la frustración por no obtener el reconocimiento europeo, lo que causó sorpresa en la ciudadanía fue la defensa de la propuesta que llevó a cabo el concejal de Innovación, Carlos Galiana, ante los representantes de la Comisión Europea antes de que se proclame a la ciudad triunfadora.

Según detalló el sitio El Mundo, el funcionario español fue el único de los seis representantes municipales que intervinieron en el programa que se presentó ante las cámaras con tapaboca. Detrás del implemento de bioseguridad básico, hiló todo su discurso en inglés, aunque con la voz de otra persona.

Su participación duró a penas un par de minutos, pero fue suficiente para percibir que el concejal había utilizado la mascarilla para realizar una forma de playback mientras un traductor de Las Naves, centro de innovación municipal, hablaba por él en otro idioma que no tenía ni idea.

Ante lo sucedido, Galiana se disculpó por la actuación, afirmando que no fue la mejor táctica para poder conseguir el objetivo ante las autoridades europeas.

En conversación con El Español, el miembro de Compromís dijo: “La decisión que tomé ayer de realizar mi intervención con un traductor fue con la intención de que el mensaje a transmitir llegase de la manera más clara posible, pero visto con distancia me he dado cuenta de que no fue la más adecuada”.

