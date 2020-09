Clienta rompe los vinos de una tienda porque le pidieron que respete las normas por la COVID-19 [VIDEO]

Un video registró el momento en que una mujer enfurecida destrozó parte de una estantería de vinos, luego de que el personal de una tienda le sugiriera que respetara las medidas de bioseguridad para evitar la COVID-19 en el condado de Surrey (Inglaterra).

Una trabajadora del lugar contó al medio Metro que la agresora corrió hacia el pasillo de las bebidas alcohólicas y tiró una gran variedad de artículos de los estantes después de gritarle a ella y a uno de sus compañeros.

El incidente ocurrió en mayo, pero la grabación recién se dio a conocer en redes sociales. “En el punto álgido de la pandemia, una clienta se puso muy nerviosa cuando le pedimos que siguiera el sistema unidireccional (medida de bioseguridad para moverse) de la tienda”, mencionó la trabajadora.

“Se enojó mucho y empezó a gritarme a mí y a mi colega que atendíamos a los clientes desde detrás de una pantalla protectora”. Y agregó que “dos estantes enteros de botellas de vino se derrumbaron. Luego tomó una canasta que contenía leche y huevos, y la arrojó al otro lado de la tienda”.

Asimismo, la empleada también confesó que no era la primera vez que sufría maltrato por parte de los clientes. “El año pasado, una clienta me dio un puño en la cara porque me negué a servirle licor, ya que estaba claramente ebria”, sostuvo.

Por tal motivo, un grupo de los principales minoristas del país envió una carta al primer ministro Boris Johnson, solicitando protección legal para los trabajadores de las tiendas, que con frecuencia son víctimas de agresiones.

No se sabe si la mujer fue detenida o sancionada, pero este viernes está previsto que el Parlamento británico lleve a cabo la segunda lectura de un proyecto de ley que pide que la agresión contra un trabajador minorista en cumplimiento de sus funciones se clasifique como un delito agravado y tenga una pena más dura.

