Abogada afrodescendiente denuncia racismo al ser confundida tres veces con una acusada

Alexandra Wilson, de 25 años, es una abogada afrodescendiente de Reino Unido que denuncia haber sufrido racismo al ser confundida tres veces con una acusada dentro de una corte en un solo día. Ella relató en Twitter que la experiencia la había dejado “absolutamente agotada”.

La letrada especializada en derecho penal y familiar contó que cuando llegó este miércoles 23 de setiembre al tribunal, un guardia de seguridad la detuvo en la entrada y le preguntó su nombre para poder encontrarla “en la lista de acusados”.

“Le expliqué que era abogada. Se disculpó y me guio a través de la seguridad”, sostuvo Wilson a BBC. Después de conocer a su cliente, ella trató de entrar a una sala del tribunal para discutir el caso con un fiscal. Pero antes de que pudiera hablarle, “otro abogado o procurador sentado en la parte trasera del tribunal me dijo que saliera y esperara, y que firmara mi caso con el portero”. Nuevamente, Wilson tuvo que explicarle que era una abogada. "Ella se veía muy avergonzada y me dijo ‘ya veo’”.

Luego, Wilson se acercó al fiscal, pero antes de poder hablarle, el portero del tribunal, “en voz muy alta”, le pidió que saliera de la sala. “Estaba a punto de llorar y volví a decir: ‘Soy un abogado defensor’, y él asintió con la cabeza y se volvió hacia su computadora”, relató.

Alexandra Wilson, autora del libro In Black and White, critic a Amazon por vender sombreros con el lema “Black Lives Don’t Matter”. Foto: BBC

Por tal motivo, la abogada recalca que lo ocurrido “no está bien” y espera “no tener que justificar constantemente su existencia en el trabajo”. Elle refiere a BBC que muy a menudo la confunden con una acusada, pero no tantas veces en un solo día, por lo que su experiencia le había hecho darse cuenta de que “no es agradable ser un acusado en un tribunal”.

“Todos deben ser tratados con respeto”, enfatizó. Por su parte, el director ejecutivo del Servicio de Tribunales y Tribunales de Su Majestad (HMCTS), Kevin Sadler, se disculpó por el “comportamiento totalmente inaceptable”.

El magistrado agregó que investigaría el papel de su personal y contratistas “con carácter de urgencia”. “Este no es el comportamiento que nadie debería esperar y ciertamente no refleja nuestros valores”.

Wilson se mostró muy “agradecida” por la disculpa y espera que su caso conduzca “a un cambio real”.

