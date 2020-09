Retiran del cargo a profesora que gritó a sus alumnos durante clase virtual en México

La Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), en México, informó que separó de su cargo a una profesora de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación después de maltratar verbalmente a sus alumnos, acto que quedó registrado en video por uno de los afectados.

Según detalló el sitio El Universal, el secretario general de la UJED, Julio Lozoya Vélez, afirmó que se llevó a cabo una investigación sobre las pruebas presentadas por las víctimas, reuniones con alumnos y representantes estudiantiles, así como la pedagoga implicada.

PUEDES VER Suspenden a diputado argentino por cometer falta en plena sesión virtual

En las imágenes, que se volvieron viral en las redes sociales, la maestra se expresa exaltada y con gritos porque algunos alumnos no tenían la cámara encendida durante la sesión virtual.

“Arreglen sus problemas de cámara, conmigo van a seguir teniendo falta, a la tercera falta yo los doy de baja de mi materia”, indica la docente.

Un estudiante trata de hablar y explicar la situación y la profesora contesta enojada: “¿Qué parte no te queda clara, si no te veo conmigo no estás… ¿Mi internet está mal porque a ti no te veo? Ubícate, niño. Apágame tu teléfono, no me interesa. Tienes falta”.

PUEDES VER Papa Francisco acepta renuncia de un cardenal investigado por comprar inmuebles con donativos

En tanto, el funcionario universitario comentó que no se permitirán ni tolerarán este de tipo de actos ni por parte de los educadores, ni empleados administrativos, ni tampoco por parte de los alumnos de la casa de estudios.

Debido a la grave falta contra sus propios estudiantes, la catedrática fue retirada de sus clases en calidad de permiso sin goce de haberes, en tanto finalicen las indagaciones del caso de violencia estudiantil.

Frente a lo sucedido, la universidad se pronunció a través de un comunicado. “Ante los lamentables hechos que se dieron a conocer a través de redes sociales, donde se evidencia el maltrato que una maestra de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana hacia sus alumnos, vía clases virtuales, la Universidad del Estado de Durango ha determinado separar a dicha profesora de sus cátedras, sin goce de sueldo”.

México, últimas noticias: