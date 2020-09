¿Caucus y colegios electorales?: Cómo entender el complicado proceso democrático de EEUU

Con la colaboración del internacionalista Antonio Camborda

Faltan menos de cinco semanas para las elecciones que pueden cambiar el rumbo político de los Estados Unidos o mantener la continuidad del actual Gobierno de Donald Trump, presidente que se niega a la idea de perder en la contienda electoral y entregar el poder pacíficamente.

A la pregunta que le hizo un reportero sobre si se comprometería a una transferencia pacífica del poder después de las elecciones del 3 de noviembre, Trump respondió: “Tendremos que ver qué pasa. Sabes que me he quejado mucho de las boletas y las boletas son un desastre”.

El mandatario fue muy enfático al señalar que no habrá “transferencia, sino continuación”.

Además, mencionó que necesitaba confirmar rápidamente quién sería el sucesor de la jueza Ruth Bader Ginsburg porque esperaba que las disputas sobre el resultado de las elecciones fueran resueltas por la Corte Suprema.

El voto por correo

A un poco más de cinco semanas de las elecciones generales del 3 de noviembre, y en medio de una campaña que persigue alcanzar el respaldo de la mayoría, los ciudadanos estadounidenses celebraron el martes 22 el Día de la Registración del Voto Electoral, fecha que permite recordar a quienes todavía no se han registrado hacerlo lo más pronto posible y antes de que venza el plazo.

Mientras tanto, se ha informado que miles de electores han comenzado a enviar sus votos por el servicio postal de Estados Unidos y que muchos ciudadanos estadounidenses residentes en otros países, también están enviando las cedulas electorales a través de las valijas diplomáticas de las embajadas y consulados del país.

Como se sabe, en esta oportunidad la disputa por la Casa Blanca está entre Joe Biden, candidato demócrata, y Donald Trump, quien busca un segundo mandato. El líder demócrata, según las encuestas, lleva la delantera.

¿Qué es el Colegio Electoral y cómo está distribuido?

A diferencia de muchas naciones del planeta, en Estados Unidos no es obligatorio sufragar en las elecciones, sino es un acto voluntario.

Pero, cuando los estadounidenses sufraguen el día de las elecciones, es decir el 3 de noviembre próximo, muchos pensarán que se está eligiendo al presidente y al vicepresidente, pero, en realidad, no es así, porque la selección no es en forma directa.

Ese día, los votos permitirán saber que los ciudadanos han votado técnicamente por 538 electores que conforman el Colegio Electoral, y quienes, de acuerdo con el sistema establecido por la Constitución, se reunirán en diciembre, en sus respectivos estados, y votarán por el presidente y el vicepresidente.

Esta cantidad de miembros del Colegio Electoral está determinada de la forma siguiente: 100 electores representan a los 100 senadores de los 50 estados; 3 electores representan a los ciudadanos del Distrito de Columbia donde está Washington DC, la capital del país, y los restantes 435 electores representan a igual número de miembros de la Cámara Baja.

En ese sentido, el estado de California tiene 55 miembros en el Colegio Electoral, Texas 38, Florida 29, Vermont 29, Nueva York 20, Illinois 20, y hay estados con 15, 13, 10, 9, y los más pequeños tienen un mínimo de tres representantes.

Los llamados electores son los que integran el Colegio Electoral, y sus votos emitidos un mes después de las elecciones generales, serán contados por el presidente del Senado en una sesión conjunta del Congreso.

Se necesita un mínimo de 270 votos electorales para ser elegido presidente y vicepresidente.

El origen de la votación del Colegio Electoral

Este sistema, que es difícil de entender por los ciudadanos de los otros países gobernados en democracia, donde la elección es directa, exige una explicación para saber por qué los constitucionalistas de Estados Unidos lo eligieron.

El primer argumento es que podría haber facciones dominantes y, por lo tanto, los ciudadanos que acudirían a las ánforas no tomasen decisiones en base a la información correcta, y, por alguna razón, no querían que se tomase como una orden a los estados de cómo llevar a cabo sus elecciones.

El otro temor era que los estados más poblados y con mayor cantidad de ciudadanos con derecho a voto, fueran los que al final terminarían eligiendo al presidente. Y, entonces, había que buscar el equilibrio.

Por eso es que, algunos constitucionalistas pensaron en que una muy buena idea sería que el Congreso eligiera al presidente. Al respecto, hubo propuestas para un voto popular nacional.

Pero, al final, se impuso el establecimiento de un proceso, al que llamaron Colegio Electoral, que se mantiene hasta ahora y que es entendido fundamentalmente como un compromiso.

PUEDES VER Donald Trump sancionará a turistas estadounidenses que se hospeden en hoteles de Cuba

El voto de los afroestadounidenses y otras curiosidades

Como en todas las decisiones adoptadas por los políticos y los gobiernos de Estados Unidos desde su fundación, la mancha de la esclavitud está también presente en el Colegio Electoral.

Por ejemplo, para establecer el número de congresistas por cada estado, se utilizó la formula, denominada en ese entonces Compromiso 3/5, por la cual cada esclavo se contaba como una fracción de una persona, y ese mecanismo restó a los estados del sur, en los que vivían millones de esclavos, a tener un número de congresistas de acuerdo al total de su población.

El argumento era que una gran porción de su población estaba conformada por personas que no podían votar, por no ser libres, y no tenían acceso a ese derecho.

¿Qué es un Caucus?

Otra curiosidad del proceso electoral en Estados Unidos, es la existencia del caucus, una suerte de asamblea popular de cada partido político, en la cual las personas registradas como votantes se reúnen para elegir a su candidato.

La palabra caucus se deriva de un término de lengua aborigen que significa asamblea. El más famoso de los caucus es el que se celebra en Iowa, un estado relativamente pequeño, pero que a veces es el que define quien se llevará el triunfo, aunque también son muy importantes los caucus en Nevada, Dakota del Norte y Wyoming.

Donald Trump, otras noticias: