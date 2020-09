Violencia machista y sexismo: tres transeúntes agreden a estudiante francesa vestida con falda

La agresión a una estudiante por parte de tres hombres que la insultaron por ir con vestida con falda ha puesto de nuevo el foco en Francia sobre el acoso callejero, la violencia machista y el sexismo que azota al país. Este miércoles 23 de septiembre, la Policía y el Gobierno expresaron su “condena absoluta” ante estos hechos “muy graves” y prometieron una investigación exhaustiva.

El ataque tuvo lugar el pasado viernes en Estrasburgo. Dos hombres inmovilizaron a la estudiante de 22 años y el tercero la golpeó. La víctima ha denunciado públicamente que unas 15 personas presenciaron la escena: “Hicieron como si no hubiese pasado nada. No hubo reacción ni antes, ni durante ni después”, dijo a la emisora France Bleu.

El sindicato policial Oficiales y Comisarios de Policía ha pedido a posibles testigos que comuniquen a los agentes cualquier detalle al respecto. Desde la adopción, en 2018, de la ley que penaliza el acoso callejero, Francia acumula 1.800 multas por insultos sexistas.

“Recibo todos los días fotos de casos de mujeres que han sido asaltadas, violadas, acosadas. Me retuercen las tripas cada vez”, ha dicho la ministra delegada Marlène Schiappa, encargada de los asuntos de igualdad en el país.

“Cuando presenciamos un acoso callejero, sexista o una agresión sexual contra las mujeres en un espacio público, debemos reaccionar y llamar a la Policía”, añadió en medio de la indignación.

El gobierno centrista del presidente Emmanuel Macron ha comenzado en las últimas semanas a utilizar una retórica cada vez más dura sobre los temas de seguridad doméstica, en lo que los analistas ven como un giro hacia la derecha.

El ataque ocurre en plena polémica en las redes sociales tras las declaraciones del ministro francés de Educación, Jean-Michel Blanquer, sobre cómo hay que ir vestido al colegio.

“La escuela no es un lugar cualquiera. No vas a la escuela como si fueras a la playa o a un club nocturno. Vas con ropa adecuada. No en pantalones cortos, ya seas niño o niña. Vas al colegio vestido de una manera que es, digamos, republicana, lo que permite una mayor igualdad entre todos”, dijo el lunes en la emisora RTL.

Su iniciativa se amplificó cuatro días después, cuando las adolescentes, bajo la etiqueta “#lunes14septiembre”, decidieron llevar faldas, escotes, tops y maquillaje para reclamar su libertad frente a los juicios y actos sexistas y protestar así contra las reglas internas en los colegios.

