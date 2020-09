COVID-19 en Reino Unido: Boris Johnson impone toque de queda para bares y restaurantes ante rebrote

Toque de queda para bares y restaurantes, mascarillas obligatorias, restricciones al deporte, aumento de las multas y la Policía en las calles. Boris Johnson anunció este martes nuevas medidas contra el coronavirus, cuyo contagio se dispara en el Reino Unido.

Muy criticado al inicio de la pandemia por haber tardado en reaccionar, el líder conservador parece ahora determinado a tomar ‘el toro por los cuernos’ ante la amenaza de una segunda ola.

Sin embargo, él está sometido a la presión de círculos empresariales y, según la prensa, de una parte de su gobierno, para no imponer medidas demasiado drásticas que vuelvan a paralizar una economía ya muy dañada.

“Quiero subrayar que esto no es de ninguna manera un regreso al confinamiento de marzo” y “no estamos dando instrucciones generales de permanecer en casa”, intentó tranquilizar ante la Cámara de los Comunes antes de dirigirse a la nación para explicar las nuevas restricciones que se mantendrán probablemente por seis meses.

Pero “debemos tomar medidas para suprimir la enfermedad”, afirmó mientras aseguraba que los centros educativos y las empresas podrán permanecer abiertas respetando algunas consignas.

Así, tras haber presionado recientemente para que los empleados regresen a las oficinas y para reactivar los alicaídos centros urbanos, llamó a todo el que pueda a volver a trabajar desde casa.

Además, a partir del jueves 24 de setiembre los pubs, bares y restaurantes se verán limitados a servir únicamente en mesa y deberán cerrar tajantemente a las 10 p. m..

En un país donde el uso de mascarillas no está muy extendido, la obligación incluirá ahora al personal de los comercios, los usuarios de taxis y el personal junto con los clientes de los restaurantes, excepto para comer o beber.

Se anuló la reapertura de eventos deportivos al público, prevista para el 1 de octubre, y todos los deportes interiores de equipos adultos estarán limitados a seis personas.

La infracción de las reglas se castigará “con penas más severas”, advirtió el primer ministro, prometiendo “una mayor presencia policial en las calles”.

Las multas de hasta 10.000 libras (13.000 dólares) para quienes no cumplan las cuarentenas se aplicarán ahora a comercios o empresas que no respeten las restricciones. Y no usar la mascarilla o reunirse en grupos de más de seis estará castigado con 200 libras en la primera infracción.

