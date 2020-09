Violencia machista: denuncian que pastor evangélico insultó y agredió a su esposa durante transmisión en vivo

Un pastor evangélico golpeó e insultó a su esposa en Sao Paulo, Brasil. Todo ocurrió cuando él intentaba dirigir un mensaje a sus fieles durante una transmisión en vivo.

Su esposa lo ayudaba a grabar el video, pero el pastor Edson Araujo, arremetió de forma violenta contra ella.

Antes de iniciar con el mensaje, él se levantó y la agredió de manera física y verbal. La cámara captó un movimiento brusco y un golpe.

"Estoy harto, mier***. ¡Haz las cosas bien, imbécil!”, gritó. “Ordena bien el negocio”, reclamó Araujo, quien volvió a sentarse y continuó con el mensaje con normalidad.

Luego de la difusión del material, el pastor evangélico decidió subir otro video para pedir disculpas por haber atacado a su esposa.

Asimismo, pidió perdón a la víctima, a otros pastores y a Dios. “Ayer estábamos en el horario de servicio, y no teníamos una posición correcta del equipo, así que me levanté y fui a tratar de ordenar. Luego terminé tirando otro celular que hace la transmisión del himno. Así que me quedé allí, de forma imprudente, de forma equivocada, que no podía actuar de esa manera, dirigí una palabra, nunca tuvimos ningún tipo de problema, así que por un momento dirigí una palabra imprudente a mi esposa”, justificó.

¿Dónde pedir ayuda ante casos de violencia contra la mujer?

Si eres víctima de violencia de género o conoces a alguna persona que esté pasando por una situación similar, no estás sola. Comunícate llamando sin costo a la línea 100 del Ministerio de la Mujer o al 911 de la Policía Nacional del Perú.

