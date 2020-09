“Él se lo merecía”: triatleta español cede su puesto a un rival que se equivocó de ruta [VIDEO]

La competición de Triatlón realizada en Barcelona, España, dejó una escena digna de aplaudir. El triatleta Diego Méntrida se detuvo antes de llegar a la meta para dejar pasar a su rival, que poco antes se había equivocado de camino en plena carrera.

En el video compartido en las redes sociales se apreció a Méntrida corriendo a escasos metros del atleta británico James Teagle en la recta final de la competición. Sin embargo, Tagle confundió la ruta y se topó con una valla que le hizo perder valiosos segundos de ventaja.

Es así como el triatleta español tomó la posta y se colocó a escasos metros de la línea de meta, pero como notó el error de Teagle se detuvo para esperarlo. Ambos se dieron la mano y el británico cruzó primero para obtener el tercer lugar que le correspondía.

“Al ver cómo él se equivocaba, inconscientemente me paré. Él se lo merecía”, comentó a medios locales el triatleta español tras la carrera. “Lo volvería a hacer”, aseguró. Por otro lado, el triatleta británico se mostró muy agradecido por el admirable gesto de su compañero.

A través de su cuenta de Instagram, Méntrida agradeció los elogios que ha recibido por su acción, que él considera como un comportamiento que debería ser “habitual” en el deporte. “Esto es algo que me han enseñado mis padres y mi club desde que era un niño”, sostuvo.

Gracias a las imágenes que se hicieron viral en internet, el joven deportista se convirtió en el protagonista de la competencia, pese a que no llegó entre los tres primeros. Por ello, los organizadores decidieron otorgarle un tercer lugar honorífico y el premio de 300 euros al igual que Tagle.

A Diego Méntrida le encanta su faceta como deportista, la que cataloga como afición, y lo suma con los estudios de un doble grado de Fisioterapia y Ciencias del Deporte en la Universidad Rey Juan Carlos.

El deportista explica que no tenía una relación previa con James Teagle, al que solo conocía de vista. “Creo que sí habíamos corrido juntos, pero nunca había hablado con él”. “Luego estuvimos charlando, me dio las gracias por el gesto, (dijo) que me lo agradecía de verdad. Hemos vuelto a hablar más veces y vuelve a darme las gracias”, finalizó a El Confidencial.

