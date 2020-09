El emotivo final de Narwhal, el cachorro abandonado por nacer con una colita en la cabeza [FOTOS]

La magia existe. Narwhal, el 'perro unicornio’, es un can de raza mestiza rescatado de las calles de Estados Unidos luego de que sus dueños decidieran abandonarlo debido a una peculiar malformación en su cabeza: tenía una segunda cola a la altura de los ojos.

Su caso se hizo mundialmente conocido luego de que los encargados del centro de rescate canino Mac’s Mission, ubicado en Misuri, lo acogieran y narraran su emotiva historia a través de Facebook y Twitter en diciembre del 2019.

Precisamente, los activistas por la vida animal que lo recogieron le pusieron Narwhal, en honor al pez narval, conocido como el “unicornio de los mares”. De más está explicar cuál fue la motivación de este bautizo.

Difundidas las primeras imágenes del entonces cachorro, se contaron por millares las personas que desearon ponerse en contacto con el albergue para ofrecerse como familias adoptivas del huérfano ‘unicornio’.

No obstante, muchos otros pedían que el perro pasara inmediatamente por consulta veterinaria para conocer su estado de salud al momento del hallazgo y, de ser posible, recibir una intervención quirúrgica.

“La pregunta del millón era sobre la cola de Narwhal en su rostro. ¡La cola extra no está conectada a nada y no tiene otro uso real más que convertirlo en un perrito adorable!”, mencionaron sus rescatistas a través de las redes sociales.

PUEDES VER Hombre rescata perros callejeros desde hace 10 años y conmueve con su historia [VIDEO]

El doctor Heuring, veterinario de profesión, aseguró que no había una razón real para retirarle la segunda colita, pues, aunque no se mueva, no representaba ningún peligro para la vida del encantador animal. El singular apéndice tampoco daba indicios de seguir creciendo.

“Parece completamente saludable, aparte de algunos gusanos de cachorro habituales para los que recibió medicamentos”, agregó el especialista.

PUEDES VER Indignación en China por maltrato animal: perro es obligado a comer un plato lleno de ajíes

Sin embargo, y pese a que muchos esperaban que fuera operado y puesto en adopción, Narwhal continúa hasta el día de hoy integrando la feliz camada de Mac’s Mission y encantando a los seguidores del portal en Facebook Mac the pitbull (Mac es su amigo bull) con eventuales fotografías que se sube a sus redes sociales.

El pequeño ‘perro unicornio’ creció con su segunda colita en la cabeza y hoy es un robusto y feliz inquilino que juega todos los días con sus compañeros rescatados en las calles de Estados Unidos, al punto que se ha convertido en todo un símbolo para la organización.

Conozca más de de la historia de “Mac’s Mission” en el siguiente enlace.

Narwhal, el perro 'unicornio' que encantó a las redes en el 2019.

Rescate animal, últimas noticias: