Escenario electoral en Bolivia tras la renuncia de Jeanine Áñez a su candidatura

Luego que Jeanine Áñez, presidenta interina de Bolivia, renunciara a su candidatura en las elecciones del próximo 18 de octubre, el economista Luis Arce, candidato del exmandatario Evo Morales por el partido Movimiento al Socialismo (MAS), y Carlos Mesa, quien obtuvo el segundo lugar en los comicios anulados de 2019, lideran las intenciones de voto.

Según una encuesta realizada por la Fundación Jubileo, el MAS liderado por Luis Arce tiene el 40,3% de preferencia de votos, mientras que, en segundo lugar, se encuentra la Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa con 26,2%. En tercer puesto, con 14,4% está Luis Fernando Camacho, figura clave en las protestas que llevaron a la renuncia de Morales.

Tras dar un paso al costado por falta de apoyo en los comicios, Áñez convocó este jueves a los candidatos de derecha a unirse en una sola alianza para derrotar a Arce. “Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura. Si no nos unimos, vuelve Morales, si no nos unimos la democracia pierde”, sostuvo.

Por su parte, Fernando Camacho, abanderado de la alianza Creemos, cuestionó a la presidenta al considerar que su dimisión en realidad fue una dura derrota. “La gente está cansada de la vieja política y de la corrupción, por eso le quitó apoyo a Jeanine Áñez”, finalizó.

Las elecciones presidenciales y legislativas que se realizarán el próximo mes reemplazan los comicios de octubre de 2019, que derivaron en protestas que condujeron a la renuncia de Evo Morales, tras casi 14 años en el poder.

Tras su dimisión, el exgobernante se asiló en México y un mes después se refugió en Argentina. Desde ese país, convocó este viernes a trabajadores, clase media y empresarios a respaldar el Movimiento al Socialismo (MAS) frente al “intento de unidad de la derecha” que, según su visión, persigue la decisión de la mandataria de no presentarse en las próximas elecciones.

“Frente al intento de unidad de la derecha, autores de 20 años de neoliberalismo, convocamos a una mayor unidad de la clase trabajadora, clase media y empresarios con el único movimiento político con visión del país y experiencia de gestión que garantice la salida a la crisis económica”, escribió en un tweet el dirigente.

Evo morales, expresidente de Bolivia pidió a trabajadores, clase media y empresarios a respaldar el Movimiento al Socialismo (MAS). Foto: AFP

El MAS presenta a Luis Arce como candidato a presidente y a David Choquehuanca, que fue canciller de Evo Morales, para vicepresidente.

El analista y exdiputado Carlos Borth sostuvo que “Morales está convocando a la clase media de la que se alejó”. “Eso explica que haya puesto a Arce y no a un indígena. Pero todavía es una interrogante saber cómo le irá en esa apuesta”, precisó a Infobae.