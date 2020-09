Áñez retira su candidatura presidencial en Bolivia: “Si no nos unimos, vuelve Morales” [VIDEO]

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció este jueves 17 de setiembre que abandona su candidatura para las elecciones generales de octubre. En su opinión, es momento de procurar la unidad contra el Movimiento al Socialismo (MAS) del exmandatario Evo Morales.

“Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia”, afirmó Áñez en un video publicado en su cuenta de Facebook. “No es un sacrificio, es un honor”, agregó, al tiempo que expresó su temor de que se divida el voto y gane el MAS.

Luis Arce, el aspirante del MAS, lidera todos los sondeos y algunos le otorgan incluso una victoria en primera vuelta. Sus oponentes, en su gran mayoría, son de tendencia conservadora al igual que la exsenadora.

“Quiero llamar a la unidad de los que creen en la democracia”, llamó la presidenta interina. “Si no nos unimos, vuelve Morales, si no nos unimos, la democracia pierde, si no nos unimos, la dictadura gana”.

Aunque no pidió el voto para ningún candidato en específico, el favorito en las encuestas entre los derechistas es el ex jefe de Estado Carlos Mesa, quien en octubre pasado perdió en unas controvertidas elecciones contra Morales, previo a la crisis que terminó en la dimisión del líder indígena.

En su mensaje, de poco más de tres minutos, Áñez enfatizó que seguirá en el cargo “cuidando a todos los bolivianos hasta la instalación de un nuevo presidente electo”.

Evo Morales se pronuncia

Rápidamente Evo Morales, asilado en Argentina y jefe de campaña del MAS, se manifestó a través de su cuenta en Twitter. “Como lo habíamos advertido, Áñez renunció a su fallida candidatura con una doble traición a sus militantes y candidatos. Hace mucho que estaba decidida, solo faltaba negociar su impunidad ”.

“Quienes protagonizaron la crisis neoliberal —adenistas, miristas y emenerristas— quieren continuar el saqueo de Bolivia mediante la reedición de la tristemente famosa megacoalición en medio de la situación crítica que vivimos”, agregó en la red social.

