Alemania le dice adiós a los cubiertos descartables y a los sorbetes plásticos a inicios de julio de 2021

Alemania prohibirá el uso de cubiertos de plástico, pajillas para absorber líquidos, bastoncillos de algodón y contenedores de alimentos de un solo uso a partir del mes de julio de 2021, luego de que el Parlamento aprobara una serie de leyes para combatir la contaminación de los océanos.

Esta medida forma parte de las nuevas acciones adoptadas por la legislación de la Unión Europea para imponer restricciones a los plásticos descartables, que representan el 70 por ciento de los desechos que terminan en los océanos y amenazan la fauna marina.

Desde el 3 de julio del próximo año los consumidores ya no encontrarán estos artículos en circulación. Otros de los productos prohibidos serán platos, agitadores y porta globos de un solo uso, así como vasos y cajas de poliestireno, según Infobae.

Este es sólo el primer paso que los estados miembros deberán de seguir. Algunas multinacionales, como McDonald’s, ya se adelantaron a las restricciones europeas eliminando las pajitas y las tapas de plástico de sus bebidas.

Las políticas también se extenderán a los fabricantes de tabaco quienes deberán reducir significativamente la cantidad de plástico en los filtros de sus cigarrillos. Los aparejos de pesca también tendrán que ajustarse a las nuevas medidas, ya que los fabricantes de redes tendrán que pagar el costo de recolección de las que se pierdan en el mar.

PUEDES VER: Sobrevivientes del Holocausto urgen a Facebook borrar publicaciones que niegan el genocidio nazi

Alemania está a la vanguardia de estos cambios, y es particularmente importante debido que el plástico de un solo uso representa el 20% de la basura recolectada en los parques y espacios públicos del país.

“Muchos productos de plástico de un solo uso son superfluos y de uso no sostenible de los recursos”, dijo la ministra de Medio Ambiente alemán, Svenja Schulze. No obstante, la organización no gubernamental Greenpeace criticó la reglamentación alemana, que a su juicio no es suficiente para evitar el uso de plásticos desechables.

contaminación ambiental, últimas noticias: