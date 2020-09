Independencia de México: ¿quién fue Leona Vicario, pieza clave en la emancipación del país?

Los historiadores mexicanos describen a Leona Vicario como alguien excepcional, con una vida interesante y hasta inusual para la era en la que vivió. Ella fue muy relevante en la primera transformación del país, lo que fuera la independencia del poder español. Por ello, el Gobierno mexicano ha decretado el 2020 como el ‘Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria’ para rendir homenaje a una heroína de México.

Nacida en 1789 en Ciudad de México, Leona Vicario crece en una familia criolla, cuyos ingresos le permitieron llevar una educación que le sirvió para forjar un espíritu crítico. Según la historiadora mexicana Bertha Hernández, su padre notó el potencial que tenía y no la limitó a las labores tradicionales de la época, como aprender catecismo o solo saber leer y escribir. Ingresó a la biblioteca familiar y aprendió idiomas. “Una formación que tiene lo mejor de todos los mundos”, cuenta la también periodista a BBC.

Cuando quedó huérfana, recibió una cuantiosa herencia económica, además de su formación liberal que la hizo protagonista de discusiones de aquella época. Una de ellas fue la pugna sobre si el virreinato debía seguir subordinado a España o debía definir su destino sin la necesidad de acatar lo que se pedía desde Europa.

La mexicana fue pieza clave en la independencia del país. (Foto: Difusión)

Vida política y sociedad secreta

Leona Vicario arrancó su interés por la política en tiempos duros. En 1808, Napoleón invadía España y el virrey José de Iturrigaray era depuesto en América. Al iniciar el movimiento independentista de la colonia, la mexicana se unió a la rebelión y formó parte de una sociedad secreta llamada ‘Los Guadalupes’, conformada por criollos con recursos económicos y acceso a información estratégica destinada de los insurgentes.

De acuerdo con el historiador Ricardo Cruz García, Leona Vicario era “parte fundamental para comunicarse de manera clandestina con estos líderes y proporcionarles desde elementos materiales básicos hasta armas”. Así, se convirtió en cabeza de una red de mensajería entre insurgentes y familiares, lo que la llevó a conocer los movimientos de las tropas enemigas hasta la decisión desde Madrid.

Con su fortuna, la rebelde mexicana financió la lucha independentista, refugió a fugitivos y hasta intentó hacer llegar a los insurgentes una imprenta, pues apostaba por la prensa para explicar a la población el por qué de la lucha por la emancipación.

Fue denunciada por conspirar a favor de la insurgencia. Así, fue ingresada a prisión, desde donde escapó no mucho tiempo después. Entonces, Leona Vicario se reunió con su prometido Andrés Quintana Roo (uno de los próceres de la independencia mexicana) y se indexó oficialmente a la lucha insurgente.

Su aporte en el feminismo mexicano

Leona Vicario se alejó de la escena pública en 1821, año del triunfo independentista. Y desde allí forjaría el germen del feminismo en México. Recibió una carta siendo acusada de seguir a su prometido en un impulso de ‘heorismo romancesco’, más que por una convicción política propia. Según Cruz García, su respuesta fue “la primera defensa pública de una mexicana de la libertad e independencia de acción y de pensamiento de la mujer”.

“Mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres, nadie ha influido absolutamente en ellas y en este punto he obrado siempre con total independencia y sin atender a las opiniones que han tenido las personas que he estimado. Me persuado que así serán todas las mujeres, exceptuando a las muy estúpidas o a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil. De ambas clases también hay muchísimos hombres”, rezaba la carta de Leona Vicario. Desde allí es, sin duda, una referente para las generaciones próximas.

