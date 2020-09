Por Antonio Camborda

Desde la época de los griegos, la política ya era considerada una ciencia y un arte, y por lo tanto el ejercicio de esta requería preparación, conocimientos, experiencia y talento. Y, de hecho, se acepta que los políticos se preparan para la función pública y el ejercicio del poder en los países, porque la improvisación hace mucho daño.

En los últimos años han ido asumiendo cargo del más alto nivel en casi todos los países del mundo gente improvisada, y este fenómeno no solo se ha dado en los países subdesarrollados o del tercer mundo, sino también en algunos de los más desarrollados.

PUEDES VER Venezuela derriba aeronave con matrícula estadounidense usada para narcotráfico

El ejemplo reciente es lo que está pasando en Estados Unidos, donde en el año 2016 fue elegido presidente Donald Trump, en representación del Partido Republicano, pero, en cuyo seno, no había desarrollado vida partidaria como muchos senadores y congresistas muy reconocidos.

Trump lanzó su candidatura y su campaña tuvo como objetivo derrotar a todos los aspirantes a ser nominado como el candidato republicano. Utilizó una serie de artimañas, un discurso plagado de insultos y puso por delante su supuesto liderazgo como exitoso hombre de negocios, capaz de haber montado un imperio en la industria de los resorts.

Fue presentado, después, por quienes habían sido sus rivales al interior del partido republicano, como un hombre que daría nuevas luces al gobierno de un país, respetado a nivel mundial por ser un ejemplo de democracia, orden constitucional, respeto a las leyes y tradiciones ejemplares.

PUEDES VER Joe Biden declara que a los latinos les va a ir mejor si Trump abandona la Casa Blanca

Pero los mismos líderes republicanos que apoyaron la candidatura de Trump ahora, tras casi cuatro años de mandato, están decepcionados y lo han abandonado, porque están convencidos de que se equivocaron y les falló el instinto político, pues han saboreado la amargura que produce la improvisación y la falta de formación de quien asume el rol de líder.

Desde las primeras semanas de gobierno, el personal de confianza que asumió tareas en la Casa Blanca se comenzó a dar cuenta que el señor Trump no estaba preparado para gobernar. No tenía horario de trabajo, no tenía agenda, sus conocimientos de la realidad nacional e internacional eran escasos, y todo esto comenzó a trascender y afectó considerablemente el liderazgo de Estados Unidos en el ámbito mundial.

Porque el liderazgo se consigue con el respeto que un líder inspira, con las lecciones que va dejando día a día, con sus actos que marcan la agenda. Pero nada de eso ha ocurrido. Al contrario, el país, respetuoso de los pactos internacionales, ha ido incumpliendo sus compromisos por simple capricho de Trump, y no porque hubiera políticas de mediano y largo plazo inspiradas por un líder.

La salida abrupta de la Convención de Tokio para impulsar planes ante el cambio climático, el retiro del Consejo de Seguridad de la ONU y de fondos a la Unesco, el retiro de la Organización Mundial de la Salud, el incumplimiento de obligaciones para sostener la OTAN, solo para enumerar algunos, han dañado la imagen de Estados Unidos, que, poco a poco, ha ido perdiendo su don de mando.

Como un exitoso y supuesto hombre de negocios, tampoco ha podido tener dejar huella en la declarada guerra comercial con China ni en la detención de la carrera armamentista por parte de Corea del Norte.

A nivel interno también ha fracasado, especialmente en el campo económico, porque el país está técnicamente declarado en recesión, se han perdido millones de puestos de trabajo y la pobreza golpea a millones de hogares en el país. Seguro que, sus defensores, dirán que todo esto es causado por la COVID-19, pero, en ese caso, también no actuó como debía haber sido desde el principio. Él ocultó a los norteamericanos la gravedad de esta epidemia mortal.

El problema es que en el 2016 se eligió a un improvisado, a un hombre que cree que el manejo de un país es como dirigir un reality show de la televisión, que, por su falta de formación política, afirma que es mucho más importante el talento que la experiencia. En fin, se eligió como presidente del país más poderoso del planeta a un hombre que no estaba preparado.

Ahora, con base en estos fallidos resultados, se espera que no se vuelva a cometer el mismo error.