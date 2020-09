Durante un encuentro con sus votantes en el estado de Pensilvania, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se comparó con el ex primer ministro británico Winston Churchill en su actitud frente a la COVID-19.

El mandatario estadounidense usó el símil para justificar el por qué minimizó inicialmente la gravedad del coronavirus con los llamamientos a la calma que el funcionario inglés hizo a la población durante los bombardeos nazis de Londres en la Segunda Guerra Mundial.

El periodista Bob Woodward había revelado en sus entrevistas de febrero que Trump intentó bajar el nivel de alarma ante el avance del letal virus, por ello, el presidente trazó la semejanza.

“Por supuesto que le resté importancia. Cuando Churchill estaba en lo alto de un edificio y los nazis estaban lanzando bombas, él dijo: ‘vamos a estar bien, mantengan la calma, no entren en pánico’. Y tenías a los nazis bombardeando Londres. Entonces supongo que eso no es honesto, pero era un gran liderazgo”, afirmó el presidente.

El líder republicano añadió que el Gobierno británico recomendó a la gente, frente al conflicto bélico, que mantenga la calma y sigan adelante, y que eso fue lo que hizo.

“Tenemos que estar tranquilos, no queremos ser unos locos lunáticos”, insistió el mandatario en referencia a la pandemia, que tiene a la nación norteamericana con más de 6.39 millones de casos y más de 191.000 muertos.

De inmediato, el historiador Jon Meacham, autor del libro Franklin and Winston dijo a la cadena ABC que “el pueblo británico puede enfrentarse a cualquier desgracia con fortaleza y optimismo siempre que esté convencido de que quienes están a cargo de sus asuntos no los están engañando o no están viviendo en un paraíso de tontos”.

Por último, Donald Trump insistió en que el virus “desaparecerá con el tiempo” y consideró que su respuesta a la pandemia fue la adecuada y no se cometieron errores.

