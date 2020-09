África: aprueban la castración química para acusados de violación en un estado de Nigeria

El Parlamento regional de Kaduna, estado del centro-norte de Nigeria, África, aprobó una nueva ley para los condenados por abuso infantil. Se prescribió la castración quirúrgica como una nueva medida.

De acuerdo a los últimos reportes del Gobierno regional, uno de los principales delitos que enfrenta el país son las constantes agresiones sexuales contra menores, por lo que se espera que esta nueva medida sirva para disuadir a los violadores.

“Estamos felices de que el Parlamento haya incrementado los castigos por violación. Esperamos que la Justicia sentencie a más violadores con esta pena máxima”, dijo el Ministerio regional de Servicios Humanos y Desarrollo Social, según detalla la agencia EFE.

Es importante mencionar que la pena máxima actual por violación en este estado es de 21 años de prisión cuando la víctima es adulta y puede llegar a cadena perpetua en el caso de abuso a menores.

No obstante, esta nueva ley aprobada por los legisladores no ha sido del todo bien recibida por organizaciones que creen que las medidas deberían ir más enfocadas a la prevención y no va a ayudar a resolver un problema de raíz en el país, como son los abusos sexuales.

Antes de la castración, la directora del Centro de Investigación y Documentación de Defensoras de la Mujer (WARDC), Abiola Akiyode-Afolabi, considera que se deberían asegurar medidas para evitar los crímenes y poner en marcha mecanismos que permitan dar una respuesta y asistencia rápida a las denunciantes, agregó el medio antes citado.

Finalmente, este nuevo proyecto que ha generado diversas reacciones aún debe ser firmado y promulgado por el gobernador del estado, Nasir Ahmad el Rufai, para que la condena entre en vigor frente a la problemática de violaciones.

Asimismo, según datos del WARDC, alrededor de dos millones de mujeres y niñas son violadas cada año en Nigeria, pero menos de un tercio de estos delitos (el 28%) son denunciados.

¿Cómo denunciar violencia familiar y abuso sexual en Perú?

Si eres mujer o formas parte de un grupo familiar y te encuentras en situación de violencia, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP brinda el apoyo a través de Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

Esta entidad brinda a las mujeres agredidas los siguientes servicios de forma gratuita: Centros de Emergencia Mujer – CEM, Línea 100, Chat 100, Servicio de Atención Urgente – SAU, Centro de Atención Institucional, Hogares Refugio y Estrategia Rural.

