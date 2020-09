“Es posible que las FARC hayan reclutado niños”, dice Timochenko

Férreas críticas son las que han generado las declaraciones de Rodrigo Londoño Echeverri, máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la Justicia Especial de Paz (JEP). Según el exguerrillero, también conocido como Timochenko, el grupo insurgente habría reclutado niños.

En conversación con el periódico colombiano El tiempo, Timochenko dijo que ello no era una política de las FARC, pero matizó que esto no supone una negación a los casos puntuales como reclutamiento de menores, abortos obligados y violaciones. “Si entendemos por niño a todo menor de 18 años, definitivamente sí es posible. De hecho, la edad mínima de ingreso a las FARC era de 15 años”, detalló Rodrigo Londoño.

De acuerdo con el excomandante del grupo guerrillero colombiano, la norma mínima de inserción al grupo se basaba según el derecho internacional humanitario: 15 años para entrar en el ejército. “Es que hay que pensar en el mundo rural en el que se desarrollaba fundamentalmente la guerra”, puntualiza Timochenko.

Timochenko

El también presidente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común le ha especificado al medio citado que, a diferencia del Ejército (por medio del servicio militar obligatorio llevó a muchas generaciones a la guerra), ello no ha sido una práctica de las FARC. “Que yo haya conocido, no puedo hablar de un solo caso en el que haya sido forzado a ingresar a nuestras filas. Y mucho menos un menor. A las FARC se llegaba conscientemente”, dijo.

No obstante, Timochenko reconoce que “eso no significa que no se hayan presentado errores o conductas que, si bien no era política de la organización, pues sucedieron por encima de la voluntad de ella". "No vamos a dejar de reconocerlas”, prosiguió. Sobre el presunto ingreso de menos de 15 años a las FARC, ratificó que, si se llegaba a dar, eran casos excepcionales, muy graves, propios de las condiciones del mundo rural en Colombia.

“Esos actos eran violatorios de las normas y principios que nos regían, pero llegaron a suceder. Como último comandante de las FARC estoy obligado a reconocer que hubo faltas graves, como el ingreso a las filas de menores o los abortos forzados”, sentenció el colombiano.

