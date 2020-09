La renuncia del doctor Daniel Gatica, médico del Hospital San Vicente de Paude de Orán, Argentina, retrata la situación actual que enfrenta el país frente a la pandemia. A través de una sentidas palabras difundidas en su página de Facebook, denunció que no cuentan con los recursos necesarios y que tienen que elegir día a día “a quien dar una cama”.

El panorama llegó a su punto más álgido, cuenta, cuando los familiares de una persona fallecida por la COVID-19 apedrearon el pasado 12 de septiembre las instalaciones del nosocomio donde labora. El enfurecido grupo rompió varias ventanas.

Gatica presentó su renuncia y escribió su experiencia para exhortar a los argentinos a ser más responsables ante la crisis sanitaria que se vive en el país latinoamericano.

“Hoy viví, uno de los días más triste de mi vida como profesional, hoy sentí el peso de esta maldita pandemia. Hoy 13 septiembre dije Basta, basta, fueron 12 días de puro estrés de solo dar malas noticias, de tener que estar en todos lados, de no dormir, de comer lo que venga, de no tomar agua por horas y horas, de no poder ir al baño porque, hasta nuestro espacio físico de residencia, nos sacaron”, escribió el galeno.

Además, contó que las condiciones de trabajo son paupérrimas y exigió a las autoridades más atención para el personal médico. “...hoy me sentí abandonado por el sistema y sobre todo por el hospital (que nos afecta a dónde quiere, cuando quiere y hace lo que quiere con nosotros). Lo siento mucho por la Guardia y por la gente que necesita atención, pero así no se puede, esto ya es costumbre, hace mas de 3 años que trabajo en emergencias 24 horas todos los sábados”, expuso el especialista argentino.

Asimismo, describió que trabajaba largas horas sin descanso para atender a todos los pacientes. “Estoy cansado de tener 3 óbitos en una tarde o 5 en una noche y saber que nunca hay cama en terapia, que estamos solos, que no hay que molestar y arreglarse con lo que hay, días y días de guardia en emergencia donde hace más de un mes el oxígeno es un lujo”, relató.

La curva de contagios por coronavirus en Salta va en aumento. El ministerio de Salud provincial, a través de su director Juan José Esteban, exhortó a la población que “tomen conciencia de la situación epidemiológica que están atravesando porque de lo contrario no se va a poder dar respuesta”. Hasta este lunes 14 de septiembre, se registraron 94 muertos y 6.762 infectados.

