Si bien China adoptó muchos de los mismos procesos de sanidad y distanciamiento que se usan en otros sitios, los implementó con un tratamiento particular de mando y control absoluto que no acepta desacuerdos. Con su sistema autoritario ofrece clases presenciales a aproximadamente 195 millones de estudiantes y previene que no adquieran el coronavirus, informó The New York Times.

El país asiático movilizó una multitud de funcionarios locales y autoridades del partido para controlar los salones. Además, implementó aplicaciones y otras tecnologías para monitorear a los alumnos y al personal de los centros educativos. Incluso los padres recibieron la orden de alejarse de ellos por precaución al contagio del virus.

Según detalló el medio estadounidense, el martes pasado, el líder de la República Popular China, Xi Jinping, dijo en un discurso que el progreso de la nación en la batalla contra la COVID-19, incluida la apertura de colegios, había “demostrado plenamente la clara superioridad del liderazgo del Partido Comunista y el sistema socialista”.

Estrategias del Partido Comunista

En Estados Unidos, donde la pandemia todavía sigue golpeando con fuerza, los debates sobre cómo y cuándo reanudar las clases presenciales han sido rígidos. Sin embargo, en China, donde el patógeno ha estado bajo control durante meses, no hay lugar para tales discusiones, ya que el partido domina los juzgados y los medios de comunicación e invalida cualquier amenaza percatada.

Este sistema se ve reflejado en el campo de la educación. Los sindicatos independientes están prohibidos y se desanima el activismo, lo que complica la organización de los más de 12 millones de profesores del país. Los administradores acorralaron a los alumnos universitarios dentro de los campus y les negaron salir de la casa de estudios para comer o juntarse con amigos.

Orden y control en los colegios bajo la dirección del Gobierno de China. Foto: EFE

Medidas para cumplir con las clases presenciales

China está usando muchas de las mismas medidas que los países de Europa, donde los establecimientos estudiantiles reabrieron recientemente. Con el objetivo de no propagar el coronavirus, los directores están instruyendo a los alumnos a conservar una distancia dentro de las aulas, aunque el orden de las carpetas continúa siendo en gran medida el mismo.

Los docentes están intentando mantener a los estudiantes separados por grado, designando rutas e ingresos específicos para distintos grupos de edad con el propósito de impedir el hacinamiento. También se desaconseja que los colegiales hablen mientras coman o tomen el transporte público.

Pese a las disposiciones asumidas, la administración comunista todavía enfrenta la probabilidad de nuevos brotes, indican los epidemiólogos, especialmente en los meses de otoño e invierno. Pero hasta el momento, las medidas parecen ser eficientes, sin que se hayan producido brotes ni cierres de colegios.

Diferencias al evitar los contagios en las aulas

Los medios locales han estudiado de cerca los inconvenientes de Estados Unidos para reanudar las clases, al tiempo que destacan el avance de China para que los padres regresen al trabajo, clave para los intentos del país de promover una reactivación económica.

“Cuando los padres comiencen un nuevo día en el trabajo sabiendo que sus hijos están bien protegidos en la escuela —informó la agencia de noticias Xinhua— se sentirán llenos de una sensación de seguridad al vivir en esta tierra donde la vida es una máxima prioridad”.

El Gobierno de Xi Jinping invirtió mucho en equipar a los centros educativos con máscaras, guantes, termómetros infrarrojos y otros equipos. Una escuela primaria en la ciudad de Xuzhou, por ejemplo, dijo que contaba con 8.000 tapabocas, 400 botellas de desinfectante para manos, 180 kilos de etanol y más de 1.000 paquetes de pañuelos desechables.

El Gobierno de Xi Jinping invirtió mucho en equipar a las escuelas con equipos sanitarios. Foto: EFE

Normas concretas para la prevención

Las reglas del Ministerio de Educación exigen que se tomen las temperaturas al menos tres veces al día y se reporten a los funcionarios escolares. Cabe precisar que las directrices son más rigurosas en espacios que el partido considere vulnerable a un rebrote.

Ciertas normas van aún más lejos al extender el alcance de lo que normalmente se espera de los pedagogos de la nación. Las autoridades educativas ordenaron a los colegios que ayuden a los alumnos a enfrentar el estrés y el trauma de la pandemia del coronavirus brindándoles asesoramiento psicológico.

