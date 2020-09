A veces la ayuda para superar los obstáculos de la vida viene de donde menos se espera. Este es el caso de Terrel Potter, expolicía de Estados Unidos, quien necesitaba un trasplante y la única persona que respondió a su llamado en las redes sociales fue Jocelynn James, una exdelincuente y drogadicta, a la que había enviado a prisión en diferentes oportunidades.

James, residente de la ciudad de Russellville, en el estado de Alabama, tenía serios problemas con los estupefacientes y entre el 2007 y 2012 fue detenida 16 veces. Uno de los que la metió a un centro penitenciario fue Potter, informó el medio Fox News.

Desde aquel momento pasaron 8 años, durante los que Jocelynn dejó las drogas y trató de mejorar su calidad de vida. Por su parte, Terrel comenzó a presentar graves inconvenientes de salud. En noviembre de 2019, los médicos le advirtieron que su riñón estaba trabajando solo al 5% y que requería un trasplante, pero para obtenerlo debía aguardar por lo menos 7 años.

El exoficial estadounidense se encontraba desesperado y decidió hacer una publicación en Facebook, donde solicitaba un donante. La única persona que contestó a su llamado fue —contra todo pronóstico— Jocelynn.

Potter, quien todavía no podía creer lo que estaba viviendo, expresó: “Si me preguntaran 100 nombres de quién podía darme un riñón, su nombre no estaría en la lista. Es increíble que estuviera dispuesta a hacerlo”.

Después de que los profesionales de la salud confirmaran la compatibilidad, el pasado 21 de julio ambos se sometieron a la intervención quirúrgica, que fue un éxito.

La donante, que ahora se está mejorando de la adicción a los narcóticos, espera que su historia inspire a los demás a no rendirse. “Quiero que la gente se dé cuenta de que hay ayuda para ellos”, afirmó. “No importa lo que suceda en tu vida. Siempre puedes darle la vuelta”.

