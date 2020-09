El 11 de septiembre de 1973 el general Augusto Pinochet lideró el golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, el primer presidente de orientación izquierdista en ser electo, que luego acabaría con su vida. Este viernes, a 47 años de este evento trascendental en la historia de Chile, un diplomático se refirió a la figura del polémico militar.

Tapani Brotherus, ex encargado de negocios de Finlandia estuvo en Chile entre 1973 y 1976. En entrevista con el medio local Bío Bío comparó “un poco” al dictador chileno con el presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump.

“Pinochet era un poco como Trump, con una sabiduría bastante limitada, pero muy apto para generar dinero para su propio interés”, aseveró Brotherus. " Lo que se sabe de Pinochet, después con el Banco Riggs y se supo cuánto dinero pudo sacar su familia a través del negocio de las armas".

Brotherus reconoció que no fue recibido en su momento por Pinochet, porque él solo admitía en su despacho a embajadores.

Sin embargo, estuvo presente cuando un embajador que tenían en Buenos Aires (Argentina) le entregó sus credenciales y escuchó “la discusión que ellos tuvieron”.

11 de septiembre

El 11 de septiembre de 1973 sigue dividendo a los chilenos. Mientras que unos lo denuestan por haber originado una de las dictaduras más sangrientas en la historia de América Latina, otros lo destacan por haber iniciado el período de recuperación económica.

Este viernes el diputado del Frente Amplio chileno, Giorgio Jackson, citó en Twitter una de las icónicas frases de Allende (1970-1973): “No se detienen los procesos sociales ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos”.

Las respuestas que recibió en esta red social en favor de Pinochet lo llevaron a publicar otro tuit de repulsa: “Nunca bloqueo cuentas en Twitter. Hoy empezaré con quienes celebran, se burlan y no son capaces de respetar una fecha tan sensible como el 11 de septiembre. Las opiniones diversas, bienvenidas, pero si eres negacionista de la dictadura o si te burlas de sus víctimas, no me siga”.

