Suspenden los ensayos clínicos de Oxford y AstraZeneca: ¿qué tan usuales son estas pausas?

Luego de la suspensión temporal de las pruebas de la vacuna contra el coronavirus que ha desarrollado la Universidad de Oxford y la compañía AstraZeneca, Michelle Meixel, portavoz de la farmacéutica inglesa, anunció en un comunicado que “esta es una acción de rutina que tiene que darse siempre que haya una enfermedad potencialmente inexplicable en uno de los ensayos”.

“En pruebas a gran escala habrá enfermedades por casualidad, pero deben revisarse de forma independiente para verificar esto con cuidado”, reza el parte de Meixel. Uno de los países que han respondido el llamado para participar en la creación de la vacuna contra el coronavirus es México, desde donde las autoridades han pedido no sacar las cosas de proporción como producto del aviso.

Hugo López Gatell, subsecretario de Salud del país norteamericano, ha dicho: “quiero dejar claro que no hay que anticipar vísperas, no empezar a especular sobre la seguridad, en general de las vacunas y, en particular, de esta que está involucrada porque no tenemos información correspondiente”. Entonces, se torna muy apresurado afirmar que los problemas de salud del voluntario inglés que participó de la prueba han sido provocados por la misma. Según el New York Times, se le diagnosticó mielitis transversa, pero todavía se viene investigando el caso por un comité independiente.

Fergus Walsh, corresponsal en temas de salud de la BBC, ha destacado el carácter ‘rutinario’ de estas medidas como la suspensión temporal: es la segunda pausa en los ensayos de la Universidad de Oxford y AstraZeneca. El primero se dio cuando los voluntarios fueron inmunizados en abril, según Walsh, del medio citado.

Vacuna COVID-19

Las suspensiones en ensayos clínicos

Según cuenta Walsh, “a primera vista puede parecer alarmante. Pero tales eventos no son inauditos. Cuando se tienen más de 18.000 adultos en pruebas en todo el mundo, en algún momento alguien se va a enfermar. Y si hay alguna duda, (sobre las causas) lo correcto es hacer una pausa e investigar”.

Lo respalda Sir Jeremy Farrar, director del Wellcome Trust, organización benéfica de investigación biodérmica con sede en Londres. “Yo he sido tanto un investigador como un participante en este tipo de pruebas de vacunas, y a menudo hay pausa. Para mí esto solo subraya lo importante que es que este tipo de ensayos se hagan correctamente”, puntualizó a BBC Farrar. “Sí, las pausas son comunes, pero tenemos que tomarlas en serio. Cada una de estas pausas debe ser tomada en serio”, agregó el especialista.

Finalmente, Walsh sentencia que el equipo de la Universidad de Oxford considera que el pare “demuestra que están comprometidos con la seguridad de sus voluntarios y con los más altos estándares de conducta en sus estudios”.