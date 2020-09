El fallecimiento de George Floyd desató las mayores manifestaciones contra el abuso policial y el racismo en últimos 50 años en Estados Unidos. Desde la muerte del afroamericano, que se registró en junio pasado en la ciudad de Boise, estado de Idaho, los grupos de extrema derecha han aparecido en decenas de estas protestas.

Todo surgió con un mensaje en un grupo de Facebook. El grupo paramilitar de Real Three Percenters de Idaho afirmaba tener “información creíble de fuentes de los servicios de inteligencia” de que activistas antifascistas planificaban dirigirse a la ciudad para arrasarla y solicitaba voluntarios para resguardarla.

Dichos anuncios se difundieron rápidamente, en particular entre los grupos de ultraderecha. Las fuerzas del orden intentaron tranquilizar los ánimos y aclarar que no eran más que falsos rumores. No había ninguna pista de que se estuviera organizando algo de esa naturaleza.

Algunos expertos los denominan “fantasías Antifa”, falsos rumores divulgados por conjuntos extremistas para mantener alerta a sus seguidores. “Cuando los antifascistas no aparecen, las milicias se apuntan el mérito, aunque la supuesta caravana nunca existiera”, señaló Travis McAdam, investigador de una entidad que vigila la actividad de los grupos radicales en el estado de Montana.

Los grupos de ultraderecha armados se han convertido en una presencia recurrente en las manifestaciones de Black Lives Matter. En algunas oportunidades, son las autoridades locales las que los animan a ir. “Se basa en que vaya a haber 20 manifestantes o 1.000 o en algo fabricado en Facebook, el resultado son contramanifestaciones a gran escala con propósitos amenazantes", expresó Alexander Reid Ross, especialista en supremacismo blanco.

En una coyuntura política tan polarizada como la que vive el mandato de Donald Trump, la prosperidad de estos grupos preocupa a los analistas políticos y expertos en extremismos.

Alienación ideológica en Estados Unidos

“Esta actividad de las milicias que estamos viendo en el país, con grupos de personas bien armadas que se juntan y se coordinan para erigirse en autoridad o actuar como agentes del orden, está prohibida en todos los estados de EE.UU.”, dijo la exsecretaria adjunta de Justicia, Mary McCord.

La también profesora de la universidad de Georgetown, no quiere “caer en escenarios alarmistas” sobre lo que viene, pero confiesa que teme que en las elecciones presidenciales se presenten en los establecimientos electorales para “protegerlos”, lo cual intimidaría a los votantes.

En Estados Unidos, las milicias armadas son tan antiguas como la misma nación y muchas alegan su existencia en la segunda enmienda de la Constitución, que protege el derecho a llevar armas de fuego.

“Las únicas milicias legales serían las que llama para defender al estado el presidente o un gobernador, ante el que responderían. Pero estos individuos operan sin que nadie se lo pida y solo responden ante sí mismos”, advierte McCord.

La explicación, según McCord, es su alienación ideológica. “Tienden a estar de acuerdo con las políticas de Trump y ya no son antigubernamentales. Ahora se presentan como patriotas que quieren proteger a la policía y la propiedad pública frente a lo que consideran anarquistas violentos”.

El propio jefe de Estado ha calificado como terroristas a los manifestantes contra el racismo pese a que la mayoría son pacíficos, y ha alentado a los pobladores a oponerse a las normas contra la COVID-19 en estados con gobernantes demócratas. “Trump atiza los temas que más les excitan para sacar las armas y es alguien a quien escuchan”, finalizó.

