DolarToday | Dólar Monitor | El precio del dólar hoy miércoles 9 de septiembre de 2020 en Venezuela, según la página del DolarToday se encuentra en 369.201,92 bolívares. Las cuentas Monitor Dólar también publican sus reportes del tipo de cambio en Instagram y Twitter.

Estas son cifras del dólar paralelo, mientras que el Banco Central de Venezuela (BCV) controla los valores oficiales de los tipos de cambio en la divisa venezolana.

Dolartoday: precio del dólar en Venezuela

El precio del dólar en Venezuela se ubica en Bs. 369.201,92, según DolarToday. En la siguiente tabla conoce el tipo de cambio en diversas cantidades:

5 USD Bs. 1 846 009,60 10 USD Bs. 3 692 019,20 20 USD Bs. 7 384 038,40 50 USD Bs. 18 460 096,00 100 USD Bs. 36 920 192,00 500 USD Bs. 184 600 960,00 1000 USD Bs. 369 201 920,00

Monitor Dólar: promedio del precio del dólar

El precio del dólar hoy miércoles 9 de septiembre de 2020 según la cuenta Monitor Dólar Web es Bs.S 357.928,73.

Histórico Dólar paralelo en Venezuela

Conoce cómo va el precio dólar en Venezuela según la gráfica del dólar libre en Venezuela.

Noticias de Venezuela

En la jornada del martes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, señaló este martes al líder opositor Henrique Capriles como cabeza de una campaña mundial para sabotear las elecciones legislativas, que se celebrarán el próximo 6 de diciembre.

“Capriles encabeza una campaña mundial de corrientes que quieren sabotear las elecciones, así lo denuncio”, afirmó el líder chavista durante el acto de nombramiento de candidatos de su partido, el Socialista Unido de Venezuela (PSUV), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro precisó que Capriles le acusa de que no se presentaría a las elecciones si no estuviera seguro de que va a ganar (Maduro). Replicó que esta es la forma de pensar de los opositores que, cuando creen “que van a ser derrotados (...) inventan excusas para escabullirse cobardemente y no participar en elecciones”.

También expresó que “no hay opción” alternativa a la convocatoria de unas elecciones envueltas en la polémica, debido a que parte de la oposición, que encabeza por Juan Guaidó, las rechaza al considerar que no hay garantías suficientes y las consideran “una farsa”.