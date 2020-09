Ministro de Salud de Chile aspira “tener una vacuna gratuita” contra el coronavirus a inicios de 2021

Enrique Paris, ministro de salud de Chile, confesó que espera contar con “una vacuna gratuita en los plazos de tiempo acordados, durante el primer trimestre de 2021”, mientras avanzan las evaluaciones para encontrar tratamientos médicos contra el coronavirus.

El funcionario ofreció las declaraciones desde el palacio de La Moneda durante este miércoles. Dijo que las personas en grupo de riesgo son las que tendrán prioridad para su aplicación.

PUEDES VER Río El Limón en Venezuela se desborda por intensas lluvias [VIDEO]

Ministro @DrEnriqueParis



"Todos estamos trabajando para que Chile tenga una vacuna en el plazo que hemos indicado. Será gratuita y será inicialmente para los grupos de riesgo". pic.twitter.com/GosdLZ0QkU — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) September 9, 2020

“Hay que recordar que en Chile hay tres vacunas que se encuentran en la misma fase de ensayos clínicos”, señaló Paris.

Con respecto a los efectos adversos en un voluntario que se aplicó la dosis elaborada por el laboratorio británico AstraZeneca y la Universidad de Oxford, recordó que hay muchas empresas que ensayan vacunas y varias están en fase clínica III. Aseveró que lo ocurrido es “es un efecto adverso esperado, que ocurre habitualmente y que está dentro de las posibilidades”.

“Lo que tuvo este paciente es una mielitis transversa, es decir una inflamación de la médula espinal, probablemente producida por una interacción entre el virus de la vacuna y la médula espinal”, explicó.

Sobre lo dicho por la OMS, que afirma que la vacuna contra el coronavirus no estará disponible masivamente antes de 2022, dijo que no cree que recién se tenga vacuna para ese año. "Eso es una alarma. Creo que por el momento innecesaria y no es bueno crear esa inquietud en la población”, mencionó.

PUEDES VER Detienen a médico colombiano por vender un antiviral contra la COVID-19 que es gratuito

Las autoridades sanitarias en Chile han informado que 427.027 personas se han infectado de COVID-19 hasta ahora mientras que 11.702 han fallecido a consecuencia de la enfermedad.

Chile, últimas noticias: