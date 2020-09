Préstamo Solidario Estatal: cómo y desde qué fecha solicitar el beneficio en Chile

Destinado a las familias en el estrato social medio, el Gobierno de Chile abre, desde este martes 8 de septiembre, un nuevo plazo para solicitar el Préstamo Solidario. Ello producto de la pandemia del coronavirus, la cual ha menguado los ingresos mensuales de los ciudadanos.

El desarrollo del Préstamo Solidario en Chile estará abierto hasta el próximo 30 de septiembre y será otorgado mediante la Tesorería General de la República (TGR). La contribución es básicamente un préstamo para aquellos trabajadores independientes y empresarios naturales que han visto socavados sus ingresos de al menos el 30%.

Con el Préstamo Solidario chileno, se podrá cubrir al menos el 70% de la caída de los mencionados ingresos, con un límite de 650.000 pesos chilenos. Según el Servicio de Impuestos Internos (SII), miles de ciudadanos no han podido obtener el aporte, pues no han logrado el requisito mínimo de 400.000 pesos por la data errónea en sus remuneraciones. Quienes presentaron licencias médicas entre 2019 y 2020, por ejemplo, no han conseguido acceder a la cancelación de 500.000 pesos o al Préstamo Solidario Estatal.

¿Desde cuándo puedo solicitar el Préstamo Solidario?

El Préstamo Solidario Estatal en Chile puede solicitarse desde este martes 8 de septiembre en la página del SII, o ingresando a este enlace.

¿Quiénes pueden acceder al Préstamo Solidario del Estado?

El aporte es para aquellos trabajadores con rentas medias que han tenido la pérdida de ingresos de hasta en 70% de sus entradas.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Préstamo Solidario?

- Tener un ingreso promedio entre 400.000 y 2.000.000 de pesos.

- Haber sufrido la reducción del ingreso promedio en al menos un 30% a causa de la pandemia.

¿Cómo postular en el portal del SII al Préstamo Solidario?

Para ello, se debe ingresar a la página del Servicio de Impuestos Internos (www.sii.cl). Seleccionar en el margen inferior derecho la opción ‘SII contrata personal’. 2. Finalmente, acceder a ‘Procesos en etapa de postulación’.

¿Dónde postular al Préstamo Solidario del Estado?

Para solicitar el Préstamo Solidario Estatal en Chile se debe ingresar al sitio web del SII e ir al banner ‘Préstamo Solidario del Estado’. Tras ingresar con el RUT y clave del SII, se deberá completar la renta de julio.

¿Cómo solicitar el Préstamo Solidario de Clase Media?

Si eres uno de ellos, debes acceder al sitio web del SII: http://homer.sii.cl/ e ir al banner ‘Préstamo Solidario del Estado’. Ahí se necesitará el RUT y la clave que se usa en el servicio para completar los datos solicitados.

¿En qué consiste el Préstamo Solidario de septiembre?

El Préstamo Solidario Estatal en Chile es básicamente un préstamo para aquellos trabajadores independientes y empresarios naturales que han visto socavados sus ingresos de al menos el 30%.

¿Cómo funciona el Préstamo Solidario?

El Préstamo Estatal Solidario se reintegrará hasta en cuatro años, con un año de gracia, correspondiendo la primera cancelación anual a abril de 2022 (por un 10% del monto total solicitado), y los tres siguientes pagos en los años de 2023, 2024 y 2025 por un 30% del monto total.

¿Cómo se paga el Préstamo Solidario de Chile?

Para pedir el Préstamo Solidario Estatal en Chile lo primero que se debe hacer es entrar a la plataforma web del SII (haciendo clic AQUÍ) e ingresar a la opción de solicitud. Posteriormente, colocar el RUT y la clave del SII. Así, el sistema solicitará completar la renta de julio. Si es así que las remuneraciones han colapsado desde un 30%, la página permitirá avanzar hasta la solicitud de ayuda estatal reembolsable.

Luego, se deberá confirmar la manera de cobrar el aporte, que puede ser entregado por pago por caja o mediante una cuenta bancaria. Con ello, colocar la cuenta y el número. De acuerdo con información del SII, los pagos por caja se efectuarán por la Tesorería General de La República mediante el BancoEstado.

¿Cuántas veces se puede solicitar el Préstamo Solidario?

El reintegro del préstamo se realizará en cuatro cuotas sin interés, reajustables de acuerdo a la variación del IPC, desde la Operación Renta 2022.

