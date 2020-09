Divisiones en la oposición de Venezuela: ¿Quién se fortalece?

Venezuela ha vivido una semana intensa en el acontecer político, lo que pone en evidencia las divisiones y la falta de acuerdo dentro de la oposición, que busca el cese del gobierno de Nicolás Maduro.

Precisamente las promesas incumplidas por parte del presidente de la Asamblea Nacional y mandatario interino —reconocido por decenas de países— Juan Guaidó, han generado un descontento en una parte de la población y entre compañeros de causa, como es el caso de María Corina Machado, dirigente del partido Vente Venezuela (ala más radical de la oposición) y de Henrique Capriles, excandidato presidencial, quien no ha tenido protagonismo político en los últimos años.

¿Busca Capriles retomar el liderazgo opositor? En la última semana, el político se desligó de la “ruta de la unidad” después de afirmar que por “gestiones personales” 110 personas salieron en libertad a través de un indulto firmado por Maduro el pasado 31 de agosto, acción que no fue respaldada Guaidó, quien mostró su rechazo a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Posteriormente, Capriles invitó a los venezolanos a votar en las elecciones legislativas programadas para el 6 de diciembre de 2020. Este escenario no está planteado por Guaidó, quien ha dicho en reiteradas oportunidades que no participará por considerar que no hay condiciones para efectuarlas.

El último 31 de agosto, Maduro firmó el indulto a 110 ciudadanos que se encontraban privados de libertad o estaban en el exilio por sufrir persecución política.

“La intención del gobierno es profundizar el proceso de reconciliación nacional”, expresó Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación en rueda de prensa transmitida por los medios oficiales.

Entre las personas que recibieron el beneficio otorgado por el régimen se encontraban ciudadanos que no pertenecían a alguna corriente política, numerosos parlamentarios opositores cuya inmunidad había sido allanada y otros que se encontraban fuera del país o en la clandestinidad.

Varios de los nombres que fueron puestos en libertad ya contaban con boleta de excarcelación o no tenían sentencia alguna como para continuar encarcelados.

¿Quién se beneficia de las últimas posturas de los actores políticos en Venezuela?

En entrevista para La República, el sociólogo y docente universitario Marco Muñoz afirma que lo ocurrido en la última semana ha provocado un mayor descontento en la población por la falta de consenso entre los actores políticos de oposición.

“En los últimos días, hemos visto muchas críticas a Henrique Capriles en relación a ese deseo de participar en las elecciones del 6 de diciembre. Eso le da como una pérdida de la credibilidad, un rechazo por un sector de la población que vio en él una persona que hasta cierto punto fue congruente y que llevó un discurso muy desligado de esa posibilidad de alearse con el régimen de Maduro. En definitiva, viene a causar una mayor fragmentación en la oposición”, describió.

Muñoz advierte que el venezolano se va desesperanzando aún más, los políticos van perdiendo credibilidad y Maduro se fortalece. “Hay una máxima que dice: ’divide y vencerás’ y eso es lo que está haciendo el gobierno al buscar acercamiento con algunos líderes de la oposición”, precisó.

A su juicio, los indultos otorgados por la administración, en este momento, es una forma de legitimar una elección.

“El hecho de ver a Capriles, que participó en unas elecciones presidenciales en 2013, en contra del chavismo y que ahora apoye estos controvertidos comicios le dan legitimidad ante la comunidad internacional”, opinó Muñoz, quien destacó que el oficialismo ha mantenido el consenso pero no sucede igual entre las filas opositoras.