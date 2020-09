Mary Trump acerca de Donald Trump: “actualmente lo veo más cruel que nunca” [VIDEO]

Mary Trump, sobrina de Donald Trump, ha dado de qué hablar en los últimos meses luego de informar que publicaría un libro sobre la vida del presidente de los Estados Unidos fuera de la Casa Blanca.

En una entrevista para CNN con el periodista Andrés Oppenheimer, Mary Trump dijo que en los últimos días su tío “está bajo el tipo de presión que nunca había estado”. Aseguró que debido a ello cambió su forma de hablar coherentemente o con eficacia.

“Actualmente lo veo más cruel que nunca, no solo el aumento de las mentiras, sino en lo indignante de esas mentiras”, dijo en la entrevista.

En el primer día de la publicación del libro Too much and never enough: how my family created the world’s most dangerous man (Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo), la sobrina de Trump vendió casi un millón de copias en los Estados Unidos, informó la editora el pasado 16 de julio.

Las 950.000 copias vendidas hasta el martes, incluyendo tanto pedidos previos como versiones de audio y digitales, es “un récord para la compañía” editora Simon & Schuster, indicó la firma en un comunicado.

¿Quién es Mary Trump?

Mary, psicóloga e hija de Fred Trump, el hermano mayor del mandatario estadounidense, acusa a su tío Donald Trump de ser arrogante e ignorante, cuya personalidad encaja en los criterios clínicos del narcisismo.

La Casa Blanca calificó a las memorias de Mary Trump como “un libro de falsedades”.