Bolsonaro pidió a niño quitarse la mascarilla durante saludo pese a contagios en Brasil [VIDEO]

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, le pidió a un niño que se quitara la mascarilla para saludarlo tras llegar a Eldorado, un municipio de Sao Paulo.

Al acercarse a saludar a los simpatizantes el pequeño no tenía mascarilla, por lo que el mandatario le dijo: “¿Estás sin máscara? No puedes, no puedes”.

Cuando el niño se iba a colocar el barbijo, Bolsonaro lo detuvo y le hizo un gesto para que podía “quitarse la máscara” y que se sintiera como en casa. Luego de ello, le estrechó la mano al menor de edad.

Según medio oficiales, Bolsonaro entró a una pastelería sin la mascarilla. De allí, acudió a visitar a su madre.

En Brasil, el segundo país más golpeado por el virus, no se logra frenar la propagación y superó el jueves 3 de septiembre los cuatro millones de contagiados y acumula más de 126.000 muertos.

Vacuna para el 2021

La Organización Mundial de la Salud (OMS) moderó las expectativas de una generalizada inmunización contra la COVID-19 a mediados de 2021 pese a que se revelaron alentadores resultados de una vacuna rusa, reseñó AFP.

Varios Gobiernos esperan contar lo antes posible con vacunas contra el nuevo coronavirus que en todo el mundo ha sido contraído por unos 26 millones de personas, mató a 870.000 y generó una crisis económica global.

La OMS consideró alentador que varias vacunas estén en la llamada fase 3 de estudio, que implica testear a decenas de miles de personas, pero advirtió que aún queda un trecho por recorrer.

“En términos de calendario realista, no esperamos ver una vacunación generalizada antes de mediados del año próximo”, añadió.

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que ese organismo “no avalará” ninguna vacuna si no confirma que es segura y eficaz.