Pepe Mujica duda de continuar como senador: “Es probable que me vaya al car... en octubre”

El expresidente y actual senador de Uruguay, José ‘Pepe’ Mujica, aseguró esta semana que analiza la posibilidad de dejar su escaño en el órgano legislativo, debido a sus padecimientos y su edad (85 años), por lo cual forma parte del grupo más vulnerable al coronavirus.

El martes 1 de septiembre, consultado por periodistas sobre el desafuero del senador Guido Manini Ríos, el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) declaró que probablemente se retirará de su cargo el próximo mes, refirió el diario local El País.

En 2004, Pepe Mujica señaló que sufría una patología “muy rara” y 13 años después su médica, Raquel Pannone, ahondó al respecto. “Él en realidad lo que tuvo fue, hace muchos años, un episodio que fue catalogado como autoinmune, pero en realidad no se pudo confirmar”.

Hoy se llevaron a cabo 1648 análisis y se detectaron 13 casos positivos nuevos de COVID-19, todos ellos de Montevideo. pic.twitter.com/oQydEx7rzu — MSP - Uruguay (@MSPUruguay) September 3, 2020

“Es probable que me vaya al car... en octubre, porque esta pandemia va a seguir y yo no estoy en condiciones, con una enfermedad crónica y la edad que tengo”, expresó el ex jefe Estado (2010–2015).

No obstante, inmediatamente un comunicador le recordó que ya dijo hasta en tres ocasiones que se iba. “Sí, me voy para mi casa, pero no me voy de la política”, aclaró el referente del MPP; parte del Frente Amplio que durante varios años gobernó Uruguay.

Trascendió que en caso de dejar su curul en el Senado, su reemplazo emanaría del mismo Movimiento de Participación Popular y sería el dirigente Alejandro Pacha Sánchez.

Este jueves 3 de septiembre el Ministerio de Salud Pública uruguayo detectó 13 casos positivos de COVID-19, todos ellos de la capital (Montevideo). En total confirman 1.636 contagios, de los cuales 1.437 se han recuperado y 44 perdieron la vida.