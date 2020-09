Europa aplica una serie de estrategias para regresar a la normalidad

Los componentes de la Unión Europea aplican la cuarentena focalizada ante los rebrotes de infectados, estudian también la reanudación paulatina de vuelos comerciales y la reactivación económica. El embajador Diego Mellado también comentó que el confinamiento funciona junto con la responsabilidad ciudadana.

¿Cuándo se reanudarán los vuelos de la UE al Perú?

Lo que la Unión Europea decidió hace unos días es abrir sus fronteras a países con indicadores similares de control y de contagio de la pandemia, similares a los de Europa. Se ha decidido que cada dos semanas se revisa la situación epidemiológica de los países socios europeos, de América Latina y de otras regiones. En base a eso se decidirá, poco a poco, si se puede abrir las fronteras a otros países.

El criterio principal es el seguimiento de los nuevos casos, que tengan casos similares a los que hay en Europa por cada cien mil habitantes. En Europa el indicador es de alrededor de 14 o 15 casos por cada cien mil habitantes. Por eso seguimos la evolución de los demás países para ver la situación en la que se encuentran. En función de esos resultados se van definiendo.

Pero otro tema importante es el de la reciprocidad, que tanto mantienen sus fronteras abiertas, en el caso del Perú, las fronteras y el espacio aéreo internacional aún permanecen cerradas.

¿Van a funcionar todas las líneas aerocomerciales en la UE?

Es una pregunta un poco difícil de contestar. De lo que depende es de la situación financiera de las aerolíneas, pues este sector es uno de los más castigados por esta pandemia a nivel mundial: Europa, Estados Unidos y América Latina. Hay algunas empresas que ya han cerrado, se han declarado en quiebra en Europa. En realidad, no sabemos, cuáles son las que van a poder reanudar el tráfico aéreo.

¿Qué tanto ha afectado a la economía de la eurozona la crisis aerocomercial?

En un tema muy importante, los gobiernos europeos han aprobado ayuda. En Francia, en Alemania, en Países Bajos con KLM se han aprobado ayudas importantes, es decir, las compañías aéreas van a recibir fondos públicos. Algunas, en paralelo, anuncian reestructuración, es posible que tengan que despedir personal, de momento, en Europa a lo que el personal se está acogiendo es al retiro voluntario, empleados que, a través de los incentivos, pues deciden marcharse o se acogen a la jubilación anticipada. Eso es lo que se está favoreciendo en este momento y eso está funcionando porque el sector aéreo sigue muy castigado y todavía estamos en niveles muy bajos de ocupación de los aviones, todavía no se sabe.

Empleo en indicadores difíciles

¿Cuál es el indicador de desempleo en toda la eurozona?

Es muy difícil de evaluarlo porque lo que ha ocurrido en Francia, España, Alemania con varios empleados es que su situación laboral es de expedientes temporales, una situación como la de algunos aquí, (suspensión perfecta en el Perú), no son desempleados, están a la espera de la reactivación económica y ya el Estado dejaría de subvencionarles a una gran cantidad de trabajadores. Pero lo real es que la crisis, por la pandemia, va a aumentar el desempleo en Europa, pues habrá que ver qué capacidad económica tienen las empresas para continuar con sus actividades.

¿Cuáles son las relaciones de la UE con el Reino Unido?

El Reino Unido todavía está en la fase transitoria, no ha salido de la Unión Europea, la fecha límite es el 31 de diciembre de este año. Estamos en la fecha de negociaciones. En los próximos días habrá reuniones incluso hasta el más alto nivel, entre los representantes de la Unión Europea y del Reino Unido

Estrategias ante un rebrote de la Covid-19

¿Están preparados para un rebrote y para evitar una nueva crisis sanitaria?

Es un tema muy importante, nosotros en Europa hemos conseguido aplanar la curva, ahora la gente sale a la calle, ya se han abierto los restaurantes, los comercios, la gente vuelve a una cierta normalidad, pero con mascarillas y la debida distancia social. Claro está que al haber más gente en la calle hay más riesgo, por lo tanto, ahí hace falta que, cada uno sea más responsable. Claro está que ha habido rebrotes, pero muy localizados. Entonces, las estrategias que tenemos en Europa nos permiten localizar los brotes nuevos, cuando hay un rebrote y neutralizarlo y nosotros confiamos que con esas estrategias se pueda seguir adelante para que la ciudadanía continúe con sus actividades cotidianas económicas, pero teniendo mucho cuidado, y, repito, cuando haya un rebrote inmediatamente poder contrarrestarlo. En toda Europa lo hemos visto, en varias localidades de España se han neutralizado los rebrotes.

¿Esa estrategia es la cuarentena?

Esa estrategia es que cuando hay un brote detectado, enseguida se averigua de dónde viene, se aísla a los pacientes, se trata de hacer cuarentena focalizadas. Muy focalizadas, a veces puede ser un edificio, varios edificios, unas cuantas cuadras. Esto es, para evitar, precisamente, que haya que poner en cuarentena a toda la población. Eso se está evitando.

¿Cuarentena general es lo que se trata de evitar?

Totalmente, sí. Cuarentena general ya hemos visto las consecuencias que tiene sobre la economía y el funcionamiento de la sociedad, incluso sobre las libertades públicas, por lo tanto, se trata de apelar a las responsabilidades de cada uno. Para nosotros cada ciudadano tiene una responsabilidad para evitar los contagios y que se extienda el virus.

¿La Unión Europea aplica algún medicamento de manera general entre sus países integrantes?

Lo que hay en Europa es como a nivel mundial los protocolos que se están utilizando en casi todos los países, incluso aquí en el Perú son muy similares como los que tenemos en Europa. Nosotros contribuimos con todo tipo de información y datos acerca de la pandemia a la Organización Mundial de la Salud. Es decir, con todos los resultados acerca de lo que investigamos en los tratamientos y en base a eso se adoptan protocolos.

¿Están preparada Europa para un rebrote?

Sí, en Europa hemos estado trabajando para reforzar la función de atención sanitaria, con el reforzamiento de las instalaciones, también en cuanto a los niveles de atención primaria de acuerdo con la gravedad de los pacientes porque muchas veces, a nivel primario, es suficiente, y ya no es necesario que acudan a un hospital.

Hay una serie de protocolos que se han desarrollado, hay infraestructura que se ha mejorado. Hoy en día eso es lo que ha permitido, entre otras cosas, abrir las fronteras, entre los países europeos y que la gente ya pueda salir. Es decir, a través del reforzamiento de toda la infraestructura (hospitalaria) nos ha posibilitado levantar la cuarentena, ya hace varias semanas.

¿Han pensado en exigir un pasaporte sanitario para ingresar a la Unión Europea?

Ese es un tema que se ha discutido, pero finalmente los criterios que se han planteado para decidir la lista de los países que puedan entrar a la Unión Europea, sin ningún tipo de requisito, no incluyen el pasaporte sanitario porque tiene un valor muy relativo. Usted se puede hacer una prueba ahora, pero luego se va a su casa, hace la maleta, al aeropuerto, viaja 12 o 13 horas en un avión, pero no hay ninguna garantía que no haya adquirido el virus durante todo ese tiempo. En realidad, los pasaportes sanitarios lo único que confirman es que el día que usted se fue a hacer los análisis a la clínica, en ese momento, usted no tenía el covid-19. Pero después el pasaporte sanitario no le da ningún tipo de garantía.

¿Qué consejo usted le daría a la ciudadanía y al gobierno del Perú respecto de la experiencia europea?

Yo solamente puedo hacer referencia a la experiencia europea en el caso que la población tiene que entender clarísimamente que esto no ha terminado, la crisis no ha terminado, no hemos salido ni del aspecto sanitario, ni del aspecto económico, aún tenemos los dos aspectos, incluso en Europa, en España, Francia, en Alemania.

Por lo tanto, hay que adaptarse, tenemos que evitar las aglomeraciones, falta también un poco más de disciplina a la hora de relacionarnos, para evitar los focos de contagio, cada uno de nosotros, debemos tener responsabilidad en cuanto al lavado de manos más a menudo, usar mascarilla y la distancia social son fundamentales.

Es decir, la población tiene que tomar conciencia y los gobiernos seguir trabajando para ofrecerles a las empresas, a los ciudadanos, las oportunidades económicas que son necesarias para seguir viviendo en sociedad, pues hay mucha gente que ha sido duramente golpeada por esta crisis a nivel económico, por lo tanto, hay que seguir apoyando a estos sectores, Todos son un factor importante de desarrollo económico.