DolarToday y Monitor Dólar: precio del dólar hoy 3 de septiembre de 2020 en Venezuela

Dolartoday | Dólar Monitor | El precio del dólar hoy jueves 3 de septiembre de 2020 en Venezuela, según la página del DolarToday se encuentra en 346.053,78 bolívares. Las cuentas Monitor Dólar también publican sus reportes del tipo de cambio en Instagram y Twitter.

Estas son cifras del dólar paralelo, mientras que el Banco Central de Venezuela (BCV) controla los valores oficiales de los tipos de cambio en la divisa venezolana.

Dolartoday: precio del dólar en Venezuela

El precio del dólar en Venezuela se ubica en Bs. 346.053,78, según DolarToday. En la siguiente tabla conoce el tipo de cambio en diversas cantidades:

5 USD Bs. 1.730.268,9 10 USD Bs. 3.460.537,8 20 USD Bs. 6.921.075,6 50 USD Bs. 17.302.689 100 USD Bs. 34.605.378 500 USD Bs. 173.026.890 1000 USD Bs. 346.053.780

Monitor Dólar: promedio del precio del dólar

El precio del dólar hoy jueves 3 de septiembre de 2020 según la cuenta Monitor Dólar Web es Bs. S. 349.274,75.

Histórico Dólar paralelo en Venezuela

Conoce cómo va el precio dólar en Venezuela según la gráfica del dólar libre en Venezuela.

Noticias de Venezuela

En la jornada del miércoles 2 de septiembre, el líder político venezolano Henrique Capriles rompió definitivamente sus lazos con el bloque encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tras confirmar que estuvo involucrado por “gestiones personales” en los indultos otorgados por el gobierno de Nicolás Maduro a dirigentes opositores.

“Si ya tenemos un régimen autoritario que nos dice cómo pensar, ¿vamos a tener una oposición que hace lo mismo?”, se preguntó Capriles en un video mediante sus redes sociales en donde se refirió en numerosas ocasiones a Guaidó pero sin mencionar su nombre en ningún momento, apuntó EFE.

La ruptura con el bloque de Guaidó se consolidó poniendo en entredicho su estrategia principal para los próximos meses, de no presentarse a las elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre, aunque afirmó ser consciente del carácter autoritario del “régimen de Maduro”.

“Todo lo hacen porque no es un régimen democrático (...) pero, si deja una rendijita, tenemos que meter la mano en esa rendijita y después meter el pie, para que no se cierre la puerta. Nadie hubiese imaginado que fueran a salir presos, quizás hay una rendijita”, sostuvo Capriles. “La pelea es peleando, no tuiteando”, agregó antes de pedir a la Unión Europea (UE) y a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que sean observadores de las próximas elecciones parlamentarias en Venezuela.