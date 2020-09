Claudia López sobre aglomeraciones en Bogotá: “Tienen que aprender a salir como adultos”

Claudia López, alcaldesa de Bogotá (Colombia), se pronunció respecto a la aglomeración que se registró en el barrio de San Victorino, ubicado en el centro de la ciudad, donde arribaron centenares de comerciantes sin cumplir con las normas sanitarias para evitar el contagio de la COVID-19.

La burgomaestre de la capital colombiana no dudó en referirse a lo sucedido este miércoles 2 de septiembre a horas de la mañana en un concurrido sector, donde muchos no respetaron el distanciamiento social ni usaron mascarillas. “Tienen que aprender a salir como adultos, yo no soy la mamá, soy la alcaldesa”, declaró durante el congreso de Andicom al ser cuestionada sobre el caso.

De acuerdo a López, los ciudadanos debieron de tener mayor responsabilidad al momento de salir a lugares en donde se pueden registrar aglomeraciones, informó RCN Radio.

Horas antes de que se difundieran las grabaciones de la congregación de personas, la alcaldesa expresó: “El comercio formal e informal es simbiótico en economía y salud con los comerciantes formales e informales en San Victorino y 20 zonas más. Llevamos meses trabajando en pedagogía del distanciamiento, autocuidado y bioseguridad. Es su responsabilidad cumplir lo acordado”.

Por su parte, los negociantes afirman que intentan reactivar la economía en San Victorino con descuentos en prendas, calzado y otros productos.

Bogotá ya empezó a vivir la nueva normalidad que establece turnos específicos para las diferentes actividades económicas. No obstante, expertos de la Universidad Nacional de Colombia pronosticaron un colapso en el sistema de salud si los pobladores violan las medidas para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Así lo detalló Blu Radio.

El vicedecano académico de la Facultad de Medicina de la mencionada casa de estudios, Fernando Galván, advirtió que, si los comercios y empresarios no respetan las normas de bioseguridad, para octubre y noviembre se va a rebasar la capacidad en los centros de salud, principalmente las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).