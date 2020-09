El 8 de enero de 2016, Joaquín Guzmán Loera, más conocido como ’El Chapo’, fue detenido luego de protagonizar dos fugas de cárceles de máxima seguridad. Por ello, la Policía de México realizó un operativo con cámaras de seguridad y perros entrenados para evitar su fuga por tercera vez.

Los canes estaban adiestrados para detectar el olor de Guzmán Loera y siempre estaban acompañados de un guía dentro de la prisión del Altiplano (Estado de México), informó en aquella época la agencia de noticias EFE.

Como se recuerda, el 11 de julio de 2015, ’El Chapo’ escapó de la cárcel por un túnel que medía 1,5 kilómetros de largo, pero fue recapturado en un hotel de la ciudad de Los Mochis, en el estado de Sinaloa.

La entrada al túnel por donde escapó El Chapo de la cárcel del Altiplano en julio de 2015. Foto: Cuartoscuro

Durante sus primeras cinco noches en prisión, Joaquín Guzmán fue cambiado de celda en siete ocasiones sin seguir ningún patrón y bajo supervisión especial, según reveló Infobae México.

Las autoridades introducían a los perros ’huele Chapo’ para vigilarlo y cambiarlo constantemente de prisión. Según los medios estatales, el narcotraficante se ponía nervioso y, en ocasiones, histérico cada vez que los custodios se acercaban a su celda acompañados por los canes.

La Policía habría decidido mantener a los animales lejos para evitar algún ataque al capo, pero lo suficientemente cerca para mantenerlo quieto.

Perros ‘huele Chapo’: ¿Verdad o mito?

Sin embargo, la especialista en perfiles criminales Mónica Ramírez señaló a Infobae que el miedo del Chapo a los perros es otro de los mitos que se ha originado alrededor de su personalidad.

Además, la criminóloga contó que el narcotraficante se quejaba ante sus custodios por los perros, pero no porque les tuviera miedo; sino porque los constantes ladridos no lo dejaban dormir. “Se le puso un agente canino, pareja del oficial en guardia que custodiaba a ’El Chapo’, y de lo que se quejaba era de que el perro ladraba todo el tiempo y no lo dejaba dormir”, acotó.

Lo único a lo que le teme Guzmán Loera respecto a los perros es que los sirvan como platillos. “Cuando se fue a oriente con su compadre a hacer negocios, se traumó de ver que allá usaban a los perros para comérselos”, detalló.

Perros “huele-Chapo” entrenados para detectar el olor del capo. Foto: Vanguardia

La experta reconoció que ’El Chapo’ le dio detalles sobre su vida íntima que, incluso ninguna de sus parejas sabe, pero por motivos de confidencialidad y de seguridad no puede revelar. Ella ha trabajado los perfiles de los narcotraficantes más peligrosos del mundo como Dámaso ’El Licenciado’ López del Cártel de Sinaloa, Servando ’La Tuta’ Gómez Martínez y decenas de asesinos seriales.

Según la especialista, Guzmán confesó ser un “adicto a las mujeres” y tener 23 hijos reconocidos. “No es un psicópata. Tiene rasgos psicopáticos y rasgos narcisistas que se reflejan en una necesidad de admiración, de sentirse único y especial”, finalizó Ramírez.