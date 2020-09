Universidad alemana ofrece becas de 1 900 dólares por “no hacer nada”

La Universidad de Bellas Artes de Hamburgo, en Alemania, está ofreciendo a los estudiantes de todo el mundo la oportunidad de ganar tres becas de 1 900 dólares “por no hacer nada”, señaló Friedrich von Borries, profesor de teoría del diseño y creador del proyecto de beca.

La convocatoria para el singular proyecto llamado “Becas por no hacer nada” se abrió el 25 de agosto y se aceptan solicitudes desde ahora hasta el 15 de septiembre. Según su creador, el objetivo es desafiar las ideas sociales de logro y éxito.

“El mundo en el que vivimos está impulsado por la creencia en el éxito, en el crecimiento, en el dinero. Este pensamiento nos estaba llevando a la crisis ecológica- y la injusticia social- en la que vivimos. Queríamos darle la vuelta a eso, otorgar una subvención no por lo ‘mejor’ y por ‘hacer un proyecto’, sino por no hacer nada”, contó Borries a CNN.

El cuestionario del proyecto les pide a los postulantes que piensen en una actividad que no quieren hacer, durante cuánto tiempo no quieren hacerlo, por qué es importante no hacer lo específico en cuestión y por qué no son la persona adecuada para hacerlo.

La Universidad de Bellas Artes de Hamburgo, en Alemania, anunció que otorgará una beca por ‘no hacer nada’. Foto: Referencial / El Cronista

La idea es que abstenerse de hacer algo puede beneficiar a otros, que de algún modo se verían afectados por las consecuencias negativas de nuestras acciones. “Jugamos con el término ‘no hacer nada’ pero queremos decir, para ser más precisos, ‘no hacer nada más’”, comentó Von Borries.

El docente explicó que su idea nació durante el confinamiento por el coronavirus. “Durante el COVID-19 dejamos de estar ocupados no solo para protegernos a nosotros mismos sino para proteger a los demás. Eso es algo que encuentro muy importante y espero que podamos transferir esta actitud a los tiempos posteriores al COVID-19”, le dijo a la CNN.

El 5 de noviembre se realizará la exposición de inauguración con los tres ganadores del premio, quienes deberán exponer un informe sobre su experiencia.

Según explicó en una entrevista en la revista alemana Der Spiegel, las vacantes no son para “vagos” sino para que la gente se pregunte: “¿qué tipo de ociosidad sería para mí? Me gustaría tener el informe porque no hacer nada es muy difícil. Tan difícil que algunas personas acaban fracasando. Así que me gustaría documentar esto junto con los becarios”.