Reinfección por COVID-19, China regresa a la normalidad y acusaciones de estupro contra Evo Morales: noticias internacionales de fin de semana

El número de infecciones por el nuevo coronavirus ha superado ya los 25 millones de casos en el mundo. No obstante, la semana del 24 de agosto inició con una noticia fuera de lo común dentro de este contexto. China, donde surgió el brote de COVID-19, se vio expuesta en escenario de ’antigua normalidad’, según un informa de The New York Times.

Los restaurantes y bares de muchos barrios en Shanghai, por ejemplo, se encuentran generalmente llenos de clientes, señala el artículo. Los estudiantes de Beijing regresan también a sus centro educativos para el semestre de otoño. En tanto, en Wuhan, los parques acuáticos y los mercados nocturnos lucen abarrotados. Además, no hay presencia de mascarillas ni se hace distanciamiento social.

MÁS INFORMACIÓN: China deja atrás las restricciones sanitarias y vuelve a la antigua normalidad

PRIMER CASO DE REINFECCIÓN

Ese mismo día se anunciaba al mundo sobre el primer caso de reinfección por COVID-19. Si bien antes se conoció sobre supuestos pacientes que dieron positivo luego de ser dados de alta, la comunidad científica aclaró que se trataba de excepciones.

En dichas ocasiones se consideraba COVID-19 ’persistente’ o falsos positivos. En el primer caso, el paciente puede mantener oculto el virus en su organismo y mostrar mejorías de sus síntomas. Al cabo de un tiempo, recaer con la enfermedad de forma grave y dar nuevamente positivo. En el segundo caso, en cambio, algunas pruebas podían detectar partículas del virus SARS-CoV-2, pero no necesariamente diferencian si están vivas o muertas.

El suceso en mención ocurrió en Hong Kong, con un hombre de 33 años, y sí fue considerado como la primera reinfección de COVID-19 debido a que los investigadores encontraron que la cepa que portaba el sujeto en su primer test (26 de marzo) contenía 24 nucleótidos diferentes a la cepa hallada en el segundo periodo de infección (15 de agosto), lo cual no sucedió en los casos anteriores.

DESCONTENTO SOCIAL EN EL MUNDO

En Alemania y en Francia, el fin de semana estuvo marcado por multitudinarias protestas en contra de las vacunas contra el nuevo coronavirus. Alrededor de 18.000 personas, sin portar mascarillas ni mantener el distanciamiento social se reunieron en marchas en las calles de Berlín. Mientras que en París, unos 300 manifestantes se pronunciaron por primera vez el viernes 28 de agosto para denunciar “manipulación” del Gobierno.

El mismo escenario se ve replicado en países como España y Estados Unidos. En este último, la tensión se encuentra más agudizada por las crisis que atraviesa además del fracaso del manejo de la pandemia por parte del presidente Donald Trump: desigualdad racial y recesión económica.

Precisamente, el contexto que vive la nación norteamericana no es la mejor con miras a sus elecciones presidenciales en noviembre próximo. Donald Trump acaba de aceptar oficialmente su candidatura republicana y no tardó en atacar a su rival demócrata Joe Biden. Ya inició también sus planes de campaña pese a las restricciones actuales respaldadas por la pandemia.

ACUSACIONES CONTRA EVO MORALES

En Latinoamérica, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, es acusado por los delitos de estupro y trata de personas. El Gobierno interino de Jeanine Áñez asegura que Morales se involucró sentimentalmente con una menor de 15 años durante 2015 y tuvo una hija con ella.

El caso fue derivado a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia en La Paz, declaró en una rueda de prensa el viceministro interino de Transparencia Internacional y Lucha contra la Corrupción de Bolivia, Guido Melgar. Agregó que Morales está siendo investigado por “violencia referida al tema sexual de estupro”.