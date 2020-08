El cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este domingo 30 de agosto retomar la cuarentena radical, como parte del sistema 7+7 vigente desde marzo para frenar la propagación del coronavirus. Mientras tanto, un gobernador chavista fue grabado incumpliendo las medidas de prevención.

“¡Todos a prepararnos para siete días de cuarentena verdaderamente radical!”, señaló Maduro en una llamada telefónica transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión. “Que es necesaria la cuarentena, ¿quién la puede negar?, para poder cortar las cadenas de contagio”, sostuvo el mandatario.

Este domingo 30 de agosto, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que se registraron 922 casos confirmados y seis muertos por la COVID-19 en las últimas 24 horas, para así llegar a un acumulado de 45.868 infectados y 381 fallecidos.

No obstante, han “dado con la fórmula (...) Venezuela tiene su propio método, el método 7+7”, afirmó Maduro ante la comisión presidencial que estuvo en el Palacio de Miraflores. Se trata de una semana de flexibilización, luego una de radicalización y así sucesivamente.

En ese sentido, el líder chavista anunció que Venezuela participará en la fase 3 para el desarrollo de la vacuna rusa contra el coronavirus, puesto que en los próximos días tienen previsto convocar a los voluntarios que se inyectarán la Sputnik V.

“Estamos en un tiempo histórico donde la pandemia va a continuar presente en nuestras vidas por más tiempo, mucho más tiempo”, aseguró Maduro. “Hasta que tengamos esa vacuna y la pongamos masivamente a toda la población, se sigan perfeccionando los tratamientos, seguiremos con el 7+7”.

Polémica en cuarentena

El gobernador del estado La Guaira, Jorge Luis García Carneiro, recibió muchas críticas en Venezuela luego de que se publicó un video en el que participaba en una parrillada. Aunque lo hizo con mascarilla, fue una reunión social que violó las medidas establecidas durante la cuarentena.

El video fue divulgado por el comisionado presidencial designado por Juan Guaidó para Emergencia en Salud y Atención Sanitaria al Migrante, José Manuel Olivares, en sus cuentas en redes sociales.

“¡INDIGNACIÓN! Mientras en Vargas no hay terapia, no hay gasolina, no hay agua, no hay comida, García Carneiro hace una parrilla en plena pandemia y regala un reloj de miles de dólares”, publicó Olivares el sábado 29 de agosto.

Medios locales informaron que el agasajado es Andrés Goncalves, secretario de Seguridad Ciudadana del estado La Guaira —mejor conocido como Vargas, antes que el propio García Carneiro recomendara cambiarlo—. Y el modelo del reloj sería TAG Heuer Formula 1 Aston Martin Red Bull Racing, edición especial.