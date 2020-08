Joven denuncia discriminación en hospital de Argentina tras intentar donar plasma para pacientes COVID-19

Un joven denunció a un médico del Hospital Eva Perón en San Lorenzo (Argentina) por discriminación al intentar donar plasma para pacientes internados por COVID-19. Según relató Emiliano Ivaldi, se acercó al Banco de Sangre del nosocomio, pues había logrado superar el coronavirus, pero el galeno dejó de hacerle preguntas y llenar el cuestionario al conocer que era homosexual.

“Tengo el alta de coronavirus desde el 10 de agosto. Consulté al 0800 para donar plasma y me ofrecí como voluntario. Me derivaron al centro de hemoterapia de Rosario. Ahí me consiguieron turno en el Eva Perón por cercanía a mi casa”, inició su relato Ivaldi con Radio 2.

“Cuando llego al hospital empezó el proceso clásico que para mí es habitual porque dono sangre desde 2009. En la entrevista te preguntan si tuviste relaciones sin protección, si compartiste jeringa. Y una de las preguntas que está sobre el final y es de gran debate, es si tuviste relaciones con otro hombre en el mismo año”, expresó el joven.

Al responder que sí, que tenía un novio hace cuatro años, el médico dio por finalizada la entrevista. Emiliano indicó que el especialista le explicó que “no es una cuestión discriminatoria por ser homosexual, sino que hay ciertas infecciones que tienen un período ventana de un año en manifestarse y más en homosexuales porque tenemos relaciones peligrosas, de alto riesgo”.

“Ahí empiezo el debate con él. Llevo 10 años haciendo procesos de donación de sangre. Dono hasta tres veces por año. Y que hoy me tenga que encontrar en una misma situación que me encontré en 2011, me destrozó. No pude decirle más nada”.

Afectado por lo ocurrido, el joven lamentó que la discriminación por orientación sexual siga siendo una práctica habitual para muchos.

En tanto, Ivaldi manifestó que realizará una denuncia en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo de su país, pues en otras ocasiones había sido donante de sangre y de plaquetas a pacientes oncológicos y no le habían puesto problema alguno.