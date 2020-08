El presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, criticó este jueves 27 de agosto a la liga profesional de baloncesto (NBA, por su sigla en inglés) por el inédito boicot de esta semana en contra de los actos racistas acontecidos recientemente

“Se han vuelto como una organización política y eso no es bueno. No creo que sea bueno para el deporte ni para el país”, señaló Trump a periodistas en respuesta a una pregunta sobre la protesta de los jugadores, citado por el medio local The Denver Post.

La postemporada de la NBA fue suspendida y quizás se juegue el viernes por presión de las cadenas de televisión. Los jugadores de los Milwaukee Bucks, equipo del estado de Wisconsin, fueron los primeros en negarse a disputar sus partidos.

Cronología de las protestas en Kenosha, Wisconsin, tras la muerte de un hombre negro que fue baleado por un oficial blanco este fin de semana. Infografía: AFP

Precisamente en Wisconsin, el afroestadounidense Jacob Blake fue tiroteado por un agente de seguridad cuando entraba a su camioneta ante la mirada de sus tres hijos. Es tan solo el último episodio de una cadena de abusos policiales en el año en que EE. UU. se estremeció por el caso de George Floyd.

“No sé mucho sobre las protestas de la NBA. Sé que sus índices (de audiencia) han sido muy malos porque opino que mucha gente está un poco cansada de la NBA”, afirmó Trump durante una visita a la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), a la que acudió para tratar el tema del huracán Laura que se degradó a tormenta tropical.

No es la primera vez que Trump arremete contra alguna competencia profesional de Estados Unidos por sus manifestaciones contra el racismo. La NBA, ya desde el reinicio del torneo tras la pausa por la pandemia, los basquetbolistas se arrodillaban durante la entonación del himno nacional.

A pesar de las palabras de Trump, en Estados Unidos también se detuvieron, en señal de protesta, algunos encuentros de las principales ligas de béisbol (MLB) y de fútbol (MLS). Igualmente, se frenó el torneo femenino de baloncesto.

“Algunas personas de la NBA son muy desagradables. Y, francamente, muy tontas”, expresó Trump el pasado 11 de agosto, cuando arremetió contra LeBron James e indicó que Michael Jordan fue mejor que él, el más destacado en la historia, pero por no meterse en asuntos políticos.