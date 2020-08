Bielorrusia y Venezuela en la mira de Moscú: ¿por qué Putin mantiene su respaldo absoluto? [VIDEO]

El presidente ruso Vladimir Putin mantiene su respaldo irrestricto con el Gobierno en ejercicio de Bielorrusia, a pesar de las intensas protestas que sacuden el país desde hace semanas. Un escenario que ya se ha visto en varias ocasiones en Venezuela con el mismo objetivo.

Este miércoles 26 de agosto el Kremlin informó que el mandatario sostuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, en la cual le dijo que los intentos de intervenir en los asuntos internos de Bielorrusia y de presionar a sus dirigentes son “contraproducentes”.

En una postura tradicional de la diplomacia de Rusia Putin destacó que “lo importante es evitar todo tipo de escalada”, de manera que los bielorrusos puedan resolver sus problemas sin injerencias extranjeras.

En Bielorrusia se registran masivas manifestaciones tras las elecciones presidenciales del 9 de agosto pasado en las que el presidente Alexandr Lukashenko ganó con 80% de los votos su sexto mandato, tras permanecer en el poder desde 1994.

¿Otra Venezuela?

Un sinfín de expertos y algunos medios internacionales han relacionado lo sucedido en Bielorrusia con lo visto en la nación caribeña, donde en los últimos años miles de personas han tomado las calles para protestar contra Nicolás Maduro, en el poder desde 2013 con mucha polémica.

De hecho, al igual que Lukashenko —aliado de Venezuela desde la época de Hugo Chávez— Maduro no es reconocido por parte de la comunidad internacional como presidente legítimo.

“Desde este punto de vista Maduro y Lukashenko están exactamente en la misma situación”, afirmó el alto representante europeo para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, entrevistado por el diario español EL PAÍS el 23 de agosto.

Sin embargo, Borrell admitió que “nos guste o no, controlan el Gobierno y tenemos que seguir tratando con ellos, a pesar de no reconocer su legitimidad democrática”. Mientras que sobre Rusia también se sinceró y calificó de “compleja” la relación.

Al igual que Maduro en diferentes años, como 2013 y 2018 por ejemplo, Lukashenko ha enfatizado que no habrá repetición de comicios. Mientras que en otro hecho similar, la oposición bielorrusa denuncia fraude y pide mayor colaboración internacional.

El papel de Putin

En comunicación con La República, el politólogo venezolano Luis Aguibr destacó que Rusia, una de las principales potencias del mundo, “siempre va a aspirar que en países como Bielorrusia, Venezuela, Cuba, Irán, Corea del Norte o Nicaragua sean gobernados por actores políticos afines con sus intereses geoestratégicos”.

“Rusia juega un rol importante en el desarrollo de la política de países como Bielorrusia y Venezuela, las negociaciones pasan directamente por Moscú y un cambio en la política interna de ambos países sin duda alguna atentan contra los intereses políticos, económicos, geoestratégicos de Rusia”, agregó.

No obstante, Aguibr consideró que la crisis actual en Bielorrusia no se asemeja tanto a la de Venezuela. “No me quedan claro los resultados electorales porque una cosa es un fraude electoral en unas elecciones reñidas y otra es un 80-20 de diferencia”.

Analistas han sostenido que en Bielorrusia no están dadas las condiciones para unos sufragios con libertad para todas las partes, empero Aguibr llamó a la oposición a “desnudar el supuesto fraude”.

“El caso de Venezuela es otro, en Venezuela tenemos un Gobierno totalitario, que abusa de su poder y colonizó la mayoría de los poderes públicos del Estado”, aseveró. “El chavismo tiene el 80% de rechazo a nivel nacional, pero sigue dominando las instituciones”.