Elecciones Legislativas en Venezuela: ¿Maduro se apoderará del único organismo que está en manos de Guaidó?

Venezuela está en año de elecciones y la pandemia de COVID-19 parece no impedir que se realicen los comicios para escoger a los diputados del poder legislativo. Juan Guaidó, actual presidente de la Asamblea Nacional y opositor a Nicolás Maduro, anunció que no participará por interés de no contribuir a un supuesto “fraude electoral”.

A inicios de agosto, un total de 27 partidos políticos de oposición, que tienen participación con los diputados en la actual Asamblea Nacional, anunciaron que no participarán en la contienda electoral pautada para el 6 de diciembre de 2020 a través de un comunicado.

PUEDES VER Venezuela: trabajadores sanitarios podrán acceder al bono Héroes de la Salud

De acuerdo al comunicado oficial difundido por el portal de la presidencia interina del país, las organizaciones que firmaron para no participar son las siguientes: Acción Democrática, Alianza del Lapiz, Aprisal, Bandera Roja, Camina, Copei, Cuentas Claras, Encuentro Ciudadano, Fuerza Liberal, GuajiraVen, Izquierda Democrática, La Causa R, Moverse, Movimiento Republicano, NUVIPA, Parlinve, Movimiento por Venezuela, PDUPL, Primero Justicia, Proyecto Venezuela, Sociedad, Un Nuevo Tiempo, Unidad NOE, Unidos Para Venezuela, Vanguardia Popular y Voluntad Popular.

En el escrito detallan que “el régimen de Nicolás Maduro, usando el control que ejerce sobre todos los poderes públicos en Venezuela, acabó con la posibilidad de tener cualquier tipo de elección libre y competitiva”.

Recordaron, además, que para ganar las elecciones de 2015 los factores de oposición llegaron a un consenso y se presentaron con la tarjeta de la Unidad. Sin embargo, esa vía no es posible en la actualidad por el impedimento que tienen a causa de medidas cautelares que recaen tanto para las organizaciones políticas como a sus directivos, que aún se encuentran sometidos en procesos judiciales penales.

La no participación de la oposición venezolana en las próximas elecciones legislativas encamina a una pérdida del control de la Asamblea Nacional, incluso podría complicar la posición de presidente interino que tiene Juan Guaidó desde que se proclamó en enero de 2019 y que es reconocida por más de 50 países.

PUEDES VER Hijo mayor de Jair Bolsonaro se contagió de la COVID-19

CNE convoca a unas “controvertidas elecciones”

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) convocó a las elecciones legislativas del 6 de diciembre desde que se instaló la nueva directiva de la institución en junio pasado.

La presidenta del organismo, Indira Alfonzo, informó en esa oportunidad que la convocatoria se trata de los comicios para escoger a los diputados al parlamento venezolano para el periodo 2021-2026.

La nueva directiva del CNE cumple funciones desde junio de 2020. Foto: AFP.

Por su parte, Nicolás Maduro al conocer el anuncio de la convocatoria dijo que “Venezuela necesita una nueva Asamblea Nacional legítima y constitucional”.

Desde 2015, la Asamblea Nacional está con mayoría opositora y desde entonces ha sido catalogada como el gran revés electoral que ha sufrido el chavismo desde 1999. El parlamento está conformado por 167 diputados (76 de la Mesa de la Unidad, 4 CxV, 4 de la Fracción 16 de julio, 3 CPC, 19 oposición disidente, 1 chavismo disidente y 49 del Gran Polo Patriótico, según datos del portal de Wikipedia.

La nueva directiva del CNE, encabezada por Alfonzo, también informó que el número de parlamentarios aumentará para esta edición. En los comicios de este diciembre, los venezolanos elegirán a 277 diputados.

El CNE anunció, este miércoles, que el lapso de postulaciones para los candidatos se extienden hasta el viernes, 4 de setiembre. Se trata de la segunda prórroga que hace el organismo electoral.

PUEDES VER Desarrollan robots microscópicos capaces de desplazarse en cuatro patas

La oposición no participará

Juan Guaidó ha enfatizado en reiteradas oportunidades que no participará por tratarse de una “farsa” de la administración de Maduro. “Lo que hay en Venezuela es una farsa tramada por la dictadura que mantiene fuera a la competencia política. Si yo me quisiera inscribir como candidato no podría, como otros 36 parlamentarios que hoy están en el exilio o presos. No vamos a participar en ese fraude, pero vamos a luchar por abrir las condiciones mínimas que permitan la transición”, dijo a La República.

La coalición de partidos opositores exige 10 condiciones para lograr elecciones libres, justas y competitivas: destacan que la observación electoral nacional e internacional sea calificada en todas las etapas del proceso y en las diversas fases del ciclo electoral. Además, solicitan acompañamiento electoral en cada acto.

Para el líder opositor, el control que puede tomar Maduro sobre la Asamblea Nacional “no sería suficiente”. Insiste que para contrarrestar ese posible escenario es necesario que la presión internacional e interna estén alineadas. “(...) a mí no me ha secuestrado la dictadura porque tenemos una gran mayoría de respaldo. Tenemos que combinar todos los factores para lograr la transición”, remarcó.

“Cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres” era lo que Guaidó repetía siempre desde que se proclamó como presidente encargado de Venezuela en enero de 2019. Al no cumplir con los objetivos llegaron las críticas e inconformidad sobre su gestión.

En la actualidad, la presidencia del parlamento se encuentra en disputa entre Guaidó y el diputado Luis Parra (disidente de la oposición).

El diputado Luis Parra se proclamó presidente de la Asamblea Nacional sin quorum en enero de 2010. Foto: AFP.

En enero de 2020, Venezuela y el mundo fueron testigos de un doble acto de juramentación: la primera con Parra dentro del hemiciclo, cuando se proclamó como presidente del parlamento sin quorum.

Mientras que la otra parte de diputados estaba fuera del palacio legislativo porque los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) negaron la entrada. Luego del incidente, Guaidó y 100 parlamentarios lo acompañaron en un acto paralelo donde logró juramentar.

Momento cuando la GNB impidió el paso de Juan Guaidó y los diputados opositores al Palacio Federal Legislativo en Caracas (Venzuela) el pasado 7 de enero. Foto: AFP.

Pacto Unitario

En los últimos días, el líder opositor ha enviando un mensaje a diferentes actores de oposición a formar un pacto unitario con el propósito de escuchar e incluir propuestas que los lleven a la dirección de una transición de gobierno.

Afirmó que diferentes sectores profesionales, políticos y sociales se han sumado “para evitar que se imponga una sola visión de país”.