Dolartoday | Dólar Monitor | El precio del dólar hoy martes, 25 de agosto de 2020 en Venezuela, según la página del DolarToday se encuentra en 310.022,05 bolívares. Las cuentas Monitor Dólar también publican sus reportes del tipo de cambio en Instagram y Twitter.

Estas son cifras del dólar paralelo, mientras que el Banco Central de Venezuela (BCV) controla los valores oficiales de los tipos de cambio en la divisa venezolana.

Dolartoday: precio del dólar en Venezuela

El precio del dólar en Venezuela se ubica en Bs. 310.022,05, según DolarToday. En la siguiente tabla conoce el tipo de cambio en diversas cantidades:

5 USD Bs. 1.550.110,25 10 USD Bs. 3.100.220,50 20 USD Bs. 6.200.441,00 50 USD Bs. 15.501.102,50 100 USD Bs. 31.002.205,00 500 USD Bs. 155.011.025,00 1000 USD Bs. 310.022.050,00

Monitor Dólar: promedio del precio del dólar

El precio del dólar hoy, martes 25 de agosto de 2020 según la cuenta Monitor Dólar Web es Bs. S 311.363,08

Histórico Dólar paralelo en Venezuela

Conoce cómo va el precio dólar en Venezuela según la gráfica del dólar libre en Venezuela.

Noticias de Venezuela

Venezuela atraviesa una dura crisis política que se intensificó en las últimas semanas desde que el chavismo anunció elecciones legislativas, consideradas ilegítimas por la comunidad internacional y la oposición.

En entrevista con La República el presidente encargado Juan Guaidó, principal opositor al régimen de Nicolás Maduro, planteó su estrategia y respondió a las recientes declaraciones del líder chavista.

¿Participarán de las próximas elecciones legislativas?

Lo que hay en Venezuela es una farsa tramada por la dictadura que mantiene fuera a la competencia política. Si yo me quisiera inscribir como candidato no podría, como otros 36 parlamentarios que hoy están en el exilio o presos. No vamos a participar en ese fraude, pero vamos a luchar por abrir las condiciones mínimas que permitan la transición.

¿Cree que el apoyo de Donald Trump fue suficiente en estos dos años?

Hemos innovado democráticamente la lucha contra la dictadura y eso tiene que ver con lo que se hizo en conjunto con los aliados de Estados Unidos, el Grupo de Lima y otros presidentes de América Latina, incluyendo al presidente Martín Vizcarra.