Un conocido centro turístico naturista en el pueblo Village Cap d’Agde en Francia alertó a las autoridades locales debido al incremento de contagios por el coronavirus y ordenaron a los nudistas que al menos usen mascarillas y practiquen el distanciamiento social.

Las pruebas arrojaron una tasa de infección del 30% en personas que visitaron el centro turístico que se promociona como “un pueblo para naturistas y libertinos”. El director general de la autoridad sanitaria, Pierre Ricordeau, criticó que el metro de distancia entre las personas para evitar la COVID-19 no había sido respetado en el centro.

“Hay infecciones en todas partes, incluso entre personas que no son libertinas. El mensaje es el mismo para todos: use una mascarilla, lávese las manos y practique el distanciamiento social, sea o no libertino”, sostuvo.

Tras la difusión de las preocupantes cifras, el prefecto del Gobierno para la región de Occitania ordenó a los visitantes usar mascarillas en el lugar, prohibió las reuniones de más de 10 personas y la apertura de clubes nocturnos.

Asimismo, pidió a las personas que planeaban visitar el pueblo que posterguen su viaje para evitar la propagación del coronavirus.

Cap d’Agde es uno de los centros naturistas más grandes y antiguos del país que atrae a miles de turistas, quienes se hospedan en el enorme edificio modernista para disfrutar de la paradisíaca playa en verano.

Hasta el momento Francia posee 248.000 casos confirmados de coronavirus, 30.544 fallecidos y 85.524 personas recuperadas.