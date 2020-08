Brasil: sacerdote brinda fuertes declaraciones contra fieles que no acuden a misa por pandemia [VIDEO]

Un sacerdote de Brasil ha sido duramente cuestionado por sus polémicas declaraciones durante una misa transmitido a través de las redes sociales.

El párroco Antônio Firmino Lopes Lana, de la parroquia de Sao Joao Batista, en el municipio de Visconde do Rio Branco, dijo que aquellos que no corren riesgo de contraer la COVID-19 y, aún así optan por quedarse en casa, no tienen fe.

"Vamos viendo quién realmente ama la eucaristía. Porque hay algunos católicos, graciosos, que tienen salud, tienen todo y dicen: 'Yo solo voy a la iglesia cuando haya una vacuna'. Espero que no haya vacuna para estas personas, o que mueran antes de que llegue la vacuna, ¿no?'", manifestó el religioso.

Rápidamente, las declaraciones replicadas en las redes sociales generaron indignación en los internautas, quienes comentaron: “¿Participar en una misa en la que el sacerdote desea la muerte de las personas durante el distanciamiento social? ¡Fuera! ¡Querido sacerdote, son miles de muertos en Brasil y millones en el mundo!”.

"¿Cómo se puede realizar una misa deseando la muerte? ¡Es absurdo!", agregó otra usuaria sobre lo dicho por el cura, durante la misa realizada el pasado domingo 23 de agosto.

Tras el episodio y decenas de comentarios en la página parroquial en los que se condenaba lo dicho, el párroco Antônio Firmino publicó un video en Facebook donde pidió disculpas y aseguró que “aquellos que lo conocen saben que defiende la vida”.