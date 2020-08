Juan Guaidó: “No podemos tener un dilema entre morir de hambre y morir por Covid”

Por José Alván y Adolfo Cuicas

Venezuela atraviesa una dura crisis política que se intensificó en las últimas semanas desde que el chavismo intentase acaparar el poder político en el Legislativo nacional, institución presidida por Juan Guaidó, quien se opone a permitir que el régimen de Maduro lo logre a través de una estrategia.

¿Participarán de las próximas elecciones legislativas?

Lo que hay en Venezuela es una farsa tramada por la dictadura que mantiene fuera a la competencia política. Si yo me quisiera inscribir como candidato no podría, como otros 36 parlamentarios que hoy están en el exilio o presos. No vamos a participar en ese fraude, pero vamos a luchar por abrir las condiciones mínimas que permitan la transición.

¿Cómo quedaría el estatus de la presidencia encargada?

Acá hay dos elemento constitucionales. Primero, como presidente encargado mi función es lograr una elección presidencial libre. Segundo, hay jurisprudencia en Venezuela en donde se continúa el mandato. Nuestra Constitución hoy tiene ese vacío, pero según jurisprudencia esta es una de las opciones que tenemos. Quedan aún seis meses. Sin embargo, nuestro reto hoy es lograr una transisión antes.

¿Al concretarse el control del chavismo sobre el Legislativo, apuntan a la mayor presión de la comunidad internacional, incluso militarmente?

Eso no sería suficiente. Tenemos que combinar la presión internacional y presión la interna. A mí no me secuestraron aún porque tenemos una gran mayoría de respaldo.

Maduro dijo que no le "temblaría el pulso si lo detienen" ¿No le da temor?

Hay que creerle. Hay más de 400 presos políticos y 76 asesinados. Sí es una dictadura brutal, pero también es una dictadura estúpida. ¿A quién se le ocurre destruir la industria petrolera que era su caja chica, pero también servía al país? A mí me pueden detener en cualquier momento.No lo asumo como temor, sino como un riesgo que enfrento en el marco de mi responsabilidad como el presidente de un país que se parece hoy a una nación en guerra o posguerra que a una dictadura.

¿Y cómo enfrentar a esa dictadura en plena pandemia?

Acá hay que dar ambas batallas. Ya estamos trabajando intensamente en la convocatoria de algunas consultas y enmiendas. Ojo que en Estados Unidos, en Bielorrusia y en Beirut la población salió a marchar pese a la pandemia. Vamos a respetar el distanciamiento social y las demás medidas de bioseguridad, pero estamos seguros que no podemos tener un dilema entre morir de hambre y morir por Covid. Debemos enfrentar en simultáneo ambos males.

¿Teme que Venezuela ya no sea prioridad en la política exterior de los Estados Unidos si ganan los demócratas?

Eso va a depender de los venezolanos, de su capacidad de movilización interna y la lucha por visibilizar nuestra causa. El respaldo de América Latina lo tiene sólido. Además, Maduro tiene problemas más severos que solamente la Casa Blanca. Sin embargo, nuestro respaldo en el caso de los Estados Unidos es bipartidista.

Cree que el apoyo de Donald Trum fue suficiente en estos dos años?

Hemos innovado democráticamente la lucha contra la dictadura y eso tiene que ver con lo que se hizo en conjunto con los aliados de Estados Unidos, el Grupo de Lima y otros presidentes de América Latina, incluyendo al presidente Martín Vizcarra.