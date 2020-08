Trump está perdiendo el respaldo de líderes históricos y exasesores republicanos [OPINIÓN]

Donald Trump pronunciará este lunes 24 su discurso de aceptación como candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos y, en este caso, para un segundo mandato. Esto ocurrirá en el Centro de Convenciones de la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte.

A pesar de la organización minuciosa de este evento, en cuyo diseño y organización ha estado a la cabeza el mismo Trump, no se llevará a cabo la reunión apoteósica que él esperaba, pues ya no estará acompañado de los líderes históricos del partido y, además, las restricciones por el COVID 19 impedirán la concentración de los participantes.

Su entorno es cada vez más estrecho y trabajan a su lado sus hijos, su yerno, funcionarios de la Casa Blanca y personas de su más estrecho entorno. En ese sentido, la primera dama no ha sido vista.

Los 336 delegados republicanos que han arribado desde los 50 estados, asistirán al Centro de Convenciones de Charlotte, pero guardarán la distancia social, es decir que estarán separados a un metro y medio de distancia unos de otros.

La presidenta de la organización de la Convención ha declarado que por orden expresa del presidente, los periodistas y los camarógrafos no tendrán acceso ni al Centro de Convenciones ni a The Westin Charlotte, el hotel donde están alojados.

El centro de la ciudad de Charlotte, que se conoce como el Up Town, está cerrado. El viernes y el sábado hubo protestas de ciudadanos, especialmente afroamericanos, pero la guardia de asalto disolvió los grupos y procedió a efectuar detenciones.

Ha trascendido que Trump quiere difundir por Fox Televisión imágenes de una gran fiesta, una suerte de “Reality Show”, con los mismos recursos que utilizaba cuando, hace tiempo, conducía su programa de televisión.

Según los más importantes medios de comunicación, el jueves de la semana pasada, más de 70 importantes miembros del partido republicano, incluidos diplomáticos y exfuncionarios de seguridad nacional en varios campos firmaron una carta en la que “se caracteriza a Trump como peligrosamente incapaz de cumplir otro mandato”.

Y en esa declaración, insinúan que la alternativa es votar el 3 de noviembre por el otro candidato, es decir el demócrata Joe Biden. De muy buena fuente se sabe que decenas de miembros del partido republicano están en contra de la reelección.

La revista Forbes cita a 73 de ellos, que dicen que “Trump carece de carácter y competencia para liderar esta nación y se ha involucrado en un comportamiento corrupto que lo hace incapaz de servir como presidente”.

Entre los personajes más destacados figuran Eric Edelman, del Departamento de Defensa en la administración de George W. Bush; Colin Powell, exsecretario de Estado y presidente del Estado Mayor Conjunto; John Negroponte, exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia y Michael Haydn, ex director de la Agencia Nacional de Seguridad.

Otros que firman la carta son el exgobernador de Ohio, John Kasich; el exjefe del gabinete de Seguridad Nacional; Miles Taylor, la exgobernadora de Nueva Jersey; Christine Todd Whitman, y la candidata presidencial de 2016, Carly Fiorina.

No se conoce la posición del expresidente George W. Bush, quien no le dio su apoyo a Trump en el 2016, pero el exasesor de Seguridad Nacional del mandatario, John Bolton, autor de un libro que critica el manejo de la política internacional, guarda silencio.

El senador republicano por Utah, Mitt Romney, candidato presidencial del partido republicano en el 2012, fue el único que voto en febrero a favor de la condena a Trump por abuso de poder.

Esta semana también se conoció la formación de grupos de apoyo a Biden dentro del partido republicano, uno de ellos liderado por Rosario Marin, quien fue tesorera durante la administración Bush, y que cuenta con 300 exfuncionarios de la administración Bush.

“No ha sido el líder que se esperaba, ha creado mucha división. Su respuesta al coronavirus ha sido un desastre mundial como sus respuestas a todos los problemas interraciales. El mismo ha provocado muchos de estos problemas”, señaló la lideresa.

“Sigo siendo republicana, pero no voy a votar por este presidente porque no se ha ganado y no merece la reelección”, puntualizó.

El otro grupo anti Trump dentro del Partido Republicano es el llamado Lincoln Project, el que ha impulsado fuertes campañas desacreditando al mandatario.

El panorama para el presidente Donald Trump se presenta sombrío a poco más de dos meses y una semana del 3 de noviembre, fecha en que celebrarán las elecciones.