“Estamos agotados”: el testimonio de una enfermera contra quienes niegan el virus en España [VIDEO]

María Ramírez Sánchez es una enfermera que trabaja en la primera línea de lucha contra el coronavirus en España, donde ha visto morir a cientos de personas y recuperarse a otras tantas. Desde su cansancio, ella critica a los que ponen en duda la existencia del virus y se manifiestan contra las mascarillas.

Minutos antes de empezar con su jornada laboral, María grabó un video para Twitter en el que lamentó que algunos de los 47 millones de españoles que se comprometieron a hacer frente a la COVID-19, ahora hayan optado por ir en contra de lo que representa el personal de salud, según 20 minutos.

“Lo que están haciendo es luchar contra nosotros, que no tenemos culpa de esta situación y que estamos intentando con todas nuestras fuerzas resolverla lo antes posible. Están diciendo barbaridades, como que este virus no existe, cuando hemos visto morir tanta gente por culpa de él”, señaló.

Totalmente exhausta reconoció que no puede más y que el cansancio también ha afectado a sus compañeros, quienes deben enfrentarse a los negacionistas del virus. “Estamos agotados física y mentalmente para aguantar estas cosas”, recalcó.

Pese a todo, la enfermera no se rinde y continuará atendiendo a todos sus pacientes con el mismo compromiso de siempre. “Porque, sigas o no las recomendaciones higiénicas y sanitarias, si vienes a mi centro de salud, yo cuidaré igual, quizá me falte la sonrisa en los ojos, pero les cuidaré igual”, finalizó su relato.

Durante una entrevista que concedió al medio Huffington Post, Ramírez reveló que con su video pretendía concientizar a la población sobre la prevención, ya que teme que los centros de salud vuelvan a estar en su máxima capacidad por el rebrote de la COVID-19.

“Es que cuanto más se cuide la población, más nos van a cuidar ellos a los sanitarios. Porque los sanitarios estamos muy cansados y, si se vuelven a colapsar los centros de salud, los hospitales, nos van a encontrar muy cansados”, manifestó la enfermera.