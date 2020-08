La tecnología fue el mejor aliado. Una brasileña y un alemán se dieron el ‘sí’ a través de una videoconferencia después de 20 días de comunicación en línea, ya que no podían encontrarse en persona debido a la pandemia por coronavirus.

De acuerdo a la información brindada por el medio O Globo, Cíntia Araújo, una brasileña de 39 años, y Timo Arnstadt, un alemán de 45 años, quienes se encontraban separados por miles de kilómetros, realizaron una boda virtual para sellar su amor.

La mujer relató que ambos conocieron a través de un amigo en común y que rápidamente la comunicación fluyó. “El primer día, sin conocernos, hablamos durante dos horas”, recuerda la brasileña.

La química surgió y, aprovechando la tecnología, ambos dejaban las cámaras prendidas durante 24 horas para estar constantemente juntos, como si vivieran en la misma casa.

Fue así que, en menos de un mes, 20 días aproximadamente, Timo le propuso matrimonio a Cíntia y ella dijo que sí, pero a pesar de estar a kilómetros de distancia, no fue impedimento para su ansiada boda.

La pareja tuvo que casarse a distancia, ya que ninguno de los dos podía volar a otro país debido a la COVID-19. La ceremonia nupcial, realizada por videollamada, fue presenciada por los familiares de los novios.

"Sé que no todos se casarían con una persona a la que ni siquiera vieron en persona. Mis amigos me dijeron que estaba loco. Les expliqué que me enamoré de ella porque Cíntia tiene la actitud y la personalidad correctas, además de ser hermosa. Tenemos los mismos planes. Todo lo que sé de ella me basta", confesó Timo.

Luego de cuatro días de llevarse a cabo el matrimonio virtual, la pareja pudo encontrarse en el aeropuerto de Sao Paulo, Brasil, e intercambiaron las sortijas nupciales, según detalló el medio antes citado.