El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha entrado en estado de coma, según afirmó el diplomático surcoreano Chang Song-min a través de sus redes sociales. Sus declaraciones, replicadas en The Korea Herald el último viernes, coinciden con el reporte del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur.

De acuerdo a los agentes, Kim delegó parte de sus poderes a sus colaboradores cercanos, incluida su hermana menor Yo-jong, aunque sin relacionar ese cambio con ningún problema de salud importante.

“Considero que está en coma, pero su vida no ha terminado. No se ha formado una estructura de sucesión completa, por lo que Yo-jong está pasando a primer plano ya que el vacío no se puede mantener durante un período prolongado”, indicó Chang.

La agencia asevera que Kim Jong-un “mantiene su autoridad absoluta”, pero parte de ella ha sido “entregada poco a poco”. Además, mientras que “Yo-jong es la líder número dos de facto”, su hermano “no ha elegido a un sucesor”.

La hermana del líder ha asumido la mayor parte del poder delegado, pero no es la única. Así, Pak Pong-ju, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Estatales, y el nuevo primer ministro, Kim Tok-hun, han asumido poderes para controlar el sector económico, según la agencia de espionaje.

Entretanto, Choe Pu-il, director departamental del Partido para asuntos militares, y Ri Pyong-chol, vicepresidente de la Comisión Militar Central del partido, habrían recibido una autoridad parcial en los asuntos de Defensa.

Los cambios de poder buscan, en parte, “aliviar el estrés” del líder norcoreano a raíz de su gobierno, así como “evitar la culpabilidad en caso de un fracaso de la política”, estima la agencia.

Esto, según el diplomático surcoreano Chang Song-min, es inaudito: “Kim Jong-un tiene solo 37 años, ¿qué tipo de estrés puede tener este joven líder si solo ha gobernado durante 9 años? Creo que eso es sólo una excusa para atraer a la opinión pública”, comentó.

Chang Song-min, quien trabajó con el expresidente Kim Dae-jung, dijo que ningún líder norcoreano confiaría su autoridad a otra persona a menos que estuviera demasiado enfermo para gobernar o fuera destituido por un golpe.

Según su experiencia en la oficina presidencial, dijo, todas las fotografías de Kim Jong-un publicadas a lo largo de los últimos meses son falsas, pues está “postrado sin poder gobernar”.

El último jueves, en tanto, la agencia oficial KCNA informaba que el dirigente norcoreano participaba en una sesión plenaria del Partido de los Trabajadores.